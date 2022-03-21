【港股市況】恒指午後跌近200點　美團跌逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日高開倒跌。恒生指數高開410點，惟其後走勢向下，恒生指數半日跌18點，報21394點，成交826億元。科指升不足1點，報4485點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾2%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近1%。

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焦點新聞：

【港股分析】滙豐劉紹文專訪：3大指標預示恒指反彈 次季目標睇幾多？

【港股分析】滙豐劉紹文：科網股估值能返歷史平均？ 博反彈睇這些板塊

即市走勢：

【13：17】大市跌近200點，報21214點，美團 （03690） 跌逾6%。

【13：11】華虹 （01347） 抽升逾8%，高見36.5元。

【13：09】華置 （00127） 績後逆市升逾2%，高見2.4元。

【13：07】美團 （03690） 午後跌逾5%，低見144.2元。騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 逆市升逾1%。

【13：04】港股午後初段跌約83點，報21328點；科指跌0.4%，報4466點。

【12：32】【華置127】華置去年度轉蝕35億不派末期息 出售恒大股份錄已變現虧損近79億

【12：31】【芯片大戰】華虹半導體擬科創板A股上市 發行規模最多近150億港元

【12：20】【業績｜手機設備】丘鈦科技去年盈利升3%、不派息 目標今年手機攝像頭模組銷售量有雙位數以上增長

【12：00】恒生指數半日跌18點，報21394點，成交826億元。科指升不足1點，報4485點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升逾2%；美團 （03690） 跌逾4%；騰訊 （00700） 跌近1%。

【11：51】香港科技探索 （01137） 升近2%。林鄭月娥在記者會稱，大部分防疫措施會維持實行至4月20日。

【11：35】美團 （03690） 跌半成，低見145.3元。

【11：28】大市再度轉跌，恒指跌約32點，報21380點；科指跌0.1%，報4479點。

【11：19】國泰 （00293） 升幅擴大至逾4%，破頂高見8.11元。

【防疫措施】林鄭：4月1日取消禁飛令、大部分防疫措施維持至4.20 政務司財政司司長齊出席

【11：05】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.4%；美團 （03690） 跌近4%；小米 （01810） 升逾1%；京東 （09618） 跌1%。

【10：57】電力股個別發展，潤電 （00836） 逆市跌逾4%，低見14.72元；中國電力 （02380） 升0.2%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：52】神華 （01088） 升逾2%；中煤能源 （01898） 升5%；兗礦能源 （01171） 升近2%。

【10：37】【禁飛令】港府料放寬英美9國禁飛令、今設放寬路線圖 國泰航空升3%創一年高

【10：34】【第五波疫情】消息指政府研放寬防疫限制包括堂食時間 大家樂、譚仔、太興均升7%並創近一個月高

【10：32】【內房危機】融信中國核數師羅兵咸永道辭任 延遲刊發經審核年度業績 股價逆市跌4.1%

【10：31】年年卡 （03773） 升逾23%，破頂高見0.93元。

【10：29】大市最新升約135點，科指升1.7%。

【10：24】【配股潮】港華智慧能源配股集4303萬元 包括CEO、高層等

【10：19】本地餐飲股造好，大家樂 （00341） 升8%；大快活 （00052） 升逾3%。

【10：10】思摩爾 （06969） 股價造好，升逾6%高見20.85元。

【10：01】火岩控股 （01909） 延發去年全年業績，股價挫一成，低見0.57元。

【09：56】大市再度轉升近100點，科指升0.8%。

【09：49】中海外 （00688） 跌逾4%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾5%；融創 （01918） ；世茂 （00813） 跌逾4%。

【09：48】【業績｜醫械股】康德萊醫械績後升14% 去年利潤增20.5%至1.4億人幣

【09：43】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見146.3元，大市最新轉跌23點。

【09：36】【業績│燃氣股】華潤燃氣抽升16% 去年多賺約24%、派末期息每股1.12元、全年增派息逾三成

【09：36】【業績│燃氣股】新奧能源大彈18%創1個月高 去年核心利潤升15%、管理層：對大客戶的供氣價採用市場化順價（第二版）

【09：36】【業績｜生物股】金斯瑞生物開市升逾3% 去年虧損擴大至3.48億美元、或再尋求資本市場融資

【09：36】美團 （03690） 開市後轉跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至逾4%；騰訊 （00700） 升逾1%，大市升幅收窄至不足100點。

【09：25】俄鋁 （00486） 逆市跌逾3%。

【09：23】恒生指數開報21823點，升410點。科指升3.3%，報4631點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升近3%。

【09：17】【LPR】中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6% 維持不變

【08：59】恒指黑期升約554點，報22016點；道指期貨跌72點，報34682點。

【08：57】【內房危機】恒大、恒大物業、恒大汽車今停牌 暫未知悉原因

【08：47】【業績｜晶片股】上海復旦去年盈利升近3倍 每10股派息0.65元人民幣

【08：36】【業績｜物管股】朗詩綠色生活服務去年少賺11% 不派息

【08：21】【業績｜醫藥股】國藥去年盈利升增長近8% 擬派末期息0.75元人民幣

【08：06】【烏克蘭戰爭】澳洲禁對俄出口氧化鋁 俄鋁：正評估影響

【07：54】【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179今日起招股 一手入場費約12525元

【07：50】【盈喜盈警】中國華融去年扭虧為盈賺約3.7億元人民幣

【07：45】【新股IPO】瑞爾集團6639超額認購0.7倍 一手中籤率80% （附分配結果連結）

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【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

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責任編輯：梁浩碩