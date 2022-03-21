▲ 【業績|晶片股】上海復旦去年盈利升近3倍 每10股派息0.65元人民幣

上海復旦 （01385） 去年收入升52.4%至25.77億元人民幣，淨利潤升2.87倍至5.1億元人民幣。今次公司每10股派發現金紅利0.65元，而利潤分配不送紅股。

單計第四季，公司收入為7.4億元人民幣，淨利潤為1.26億人民幣，分別按季升6%及跌35%。

公司是中國晶片設計企業企業，現有安全與識別、非揮發記憶體、智能電錶芯片、現場可編程門陣列（FPGA）四大類產品線。安全與識別產品線擁有射頻識別（RFID）與傳感芯片（原「RFID 與存儲卡芯片」）、 智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2021 年銷售收入約 8.66 億元，合計出貨超過15億顆。

非揮發記憶體產品線銷售收入約7.21億元人民幣。智能電錶芯片產品線銷售收入約2.96 億元人民幣，FPGA 及其他產品現銷售收入約 4.27 億元。

公司去年研發投入約7.49億元人民幣，佔當年營業收入29.06%。

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編輯:姚卓然