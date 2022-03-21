  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|晶片股】上海復旦升7%　去年盈利升近3倍、每10股派息0.65元人民幣

股市 10:39 2022/03/21

分享：

【業績|晶片股】上海復旦去年盈利升近3倍　每10股派息0.65元人民幣

上海復旦 （01385） 去年收入升52.4%至25.77億元人民幣，淨利潤升2.87倍至5.1億元人民幣。今次公司每10股派發現金紅利0.65元，而利潤分配不送紅股。上海復旦今升7%，報20.55元。

單計第四季，公司收入為7.4億元人民幣，淨利潤為1.26億人民幣，分別按季升6%及跌35%。

公司是中國晶片設計企業企業，現有安全與識別、非揮發記憶體、智能電錶芯片、現場可編程門陣列（FPGA）四大類產品線。安全與識別產品線擁有射頻識別（RFID）與傳感芯片（原「RFID 與存儲卡芯片」）、 智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2021 年銷售收入約 8.66 億元，合計出貨超過15億顆。

非揮發記憶體產品線銷售收入約7.21億元人民幣。智能電錶芯片產品線銷售收入約2.96 億元人民幣，FPGA 及其他產品現銷售收入約 4.27 億元。

公司去年研發投入約7.49億元人民幣，佔當年營業收入29.06%。

相關文章:

【業績】ASM太平洋去年盈利大升近4倍、末期息增三成至2.6元　CEO黃梓達：今季客戶訂單勢頭繼續強勁（第二版）

【業績】中國茅台出手「護盤」後　中芯國際披露首2月數據：淨利潤增長95%

【華虹半導體1347】華虹半導體上季盈利升逾九成、收入再創新高

編輯:姚卓然

港股 記憶體 晶片 上海復旦（01385）

上一篇文章

【內房危機】有待公布內幕消息　恒大、恒大物業、恒大汽車今停牌

下一篇文章

【禁飛令】港府料放寬英美9國禁飛令、今設放寬路線圖　國泰航空升3%創一年高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【新股IPO】何猷龍旗下黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　去年曾在美發SPAC、瑞銀：港美併購目標不同
【新股IPO】何猷龍旗下黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　去年曾在美發SPAC、瑞銀：港美併購目標不同
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款