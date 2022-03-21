▲ 【業績|物管股】朗詩綠色生活服務去年少賺11% 不派息

朗詩綠色生活服務 （01965） 公布全年業績。朗詩綠色生活服務公司權益擁有人年內溢利約為5833.1萬元人民幣，按年減少11%，剔除上市費用影響因素，期內淨利為7620億元人民幣，按年增長4.4%。不派息。

期內，集團收入達7.4億元人民幣，按年增加22.7%。當中，物業管理服務實現收入增14.7%至約4.7億元人民幣，佔總收入約63.7%，非業主增值服務實現收入增加42.1%至2億元人民幣，佔總收入約27.2%，社區增值服務實現收入增33.7%至6710萬元人民幣，佔總收入約9.1%。

毛利為1.9億元人民幣，按年增加15.8%，毛利率約為25.2%，較2020年同期的26.7%下降1.5個百分點。

截至去年底，集團合約建築面積約為3,197萬平方米，其中在管建築面積約為2,345萬平方米，按年增長約35.2%，合共151項在管物業，包括125項住宅物業及26項非住宅物業。

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責任編輯：梁浩碩