▲ 【業績|醫藥股】國藥去年盈利升增長近8% 擬派末期息0.75元人民幣

國藥 （01099） 去年盈利升增長近8%至77.6億元人民幣，收入升增長14.2%至5,210.5億元人民幣，毛利率分別為8.45%，並擬派末期股息每股0.75元人民幣。

集團表示，在主營業務平穩增長的基礎上，僅用兩年時間就實現收入規模從4,000億元人民幣到5,000億元人民幣，年均增速達到10.7%。醫藥分銷業務收入3,899.6億元人民幣，按年增長12% ，藥品分銷板塊收入佔比按年下降1.56個百分點至72.62% ，

而醫療器械業務全年實現銷售收入1,081.3億元人民幣，醫藥零售業務收入合計人民幣290.6億元，按年增長 20.3%。醫療器械和藥品零售板塊則分別按年上升1.1個百分點和0.26個百分點，達到20.1%和5.4%。

展望2022年，集團表示，「帶量採購」、「國家醫保談判」、「按病種付費」等醫改政策的密集實施不僅引致了藥械價格下降、傳統業務增速放緩、毛利率承壓等一系列行業挑戰，也將全面推動行業的服務需求轉變和分配機制重構。

集團將進一步推動業務內生式增長，擴大終端網絡覆蓋，持續提升醫療機構直銷業務與零售直銷業務份額，鞏固市場領先優勢。

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編輯:姚卓然