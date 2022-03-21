  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 09:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績|醫藥股】國藥去年盈利升增長近8%　擬派末期息0.75元人民幣

股市 08:12 2022/03/21

分享：

【業績|醫藥股】國藥去年盈利升增長近8%　擬派末期息0.75元人民幣

國藥 （01099） 去年盈利升增長近8%至77.6億元人民幣，收入升增長14.2%至5,210.5億元人民幣，毛利率分別為8.45%，並擬派末期股息每股0.75元人民幣。

集團表示，在主營業務平穩增長的基礎上，僅用兩年時間就實現收入規模從4,000億元人民幣到5,000億元人民幣，年均增速達到10.7%。醫藥分銷業務收入3,899.6億元人民幣，按年增長12% ，藥品分銷板塊收入佔比按年下降1.56個百分點至72.62% ，

而醫療器械業務全年實現銷售收入1,081.3億元人民幣，醫藥零售業務收入合計人民幣290.6億元，按年增長 20.3%。醫療器械和藥品零售板塊則分別按年上升1.1個百分點和0.26個百分點，達到20.1%和5.4%。

展望2022年，集團表示，「帶量採購」、「國家醫保談判」、「按病種付費」等醫改政策的密集實施不僅引致了藥械價格下降、傳統業務增速放緩、毛利率承壓等一系列行業挑戰，也將全面推動行業的服務需求轉變和分配機制重構。

集團將進一步推動業務內生式增長，擴大終端網絡覆蓋，持續提升醫療機構直銷業務與零售直銷業務份額，鞏固市場領先優勢。

相關文章:

【新冠藥物】復星醫藥獲生產口服新冠藥非獨家許可、在95個中低收入國家銷售但不包括中國

【醫藥股】三葉草生物候選新冠疫苗對Omicron有強勁且持久保護效力

【生科股】泰格醫藥首兩月收入增長超1倍、去年盈利升逾六成

編輯:姚卓然

港股 國藥控股（01099） 醫藥股 醫療機構

上一篇文章

【平保放榜】CEO姚波：壽險改革難度大但有信心　華夏幸福風險應已基本消化

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澳洲禁對俄出口氧化鋁　俄鋁：正評估影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
加息利好金融股 滙豐（00005）上望睇幾多？
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款