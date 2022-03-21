【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179今日起招股　一手入場費約12525元

▲ 【新股IPO】瑞科生物2179今日起招股 一手入場費約12525元

瑞科生物 （新上市編號：02179） 今日（21日）起至24日招股。創新型疫苗公司瑞科生物計劃全球發行3085.45萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多7.65億元，招股價為每股24.8元，每手500股，一手入場費12524.97元。瑞科生物預計將於3月31日掛牌。

疫苗公司瑞科生物2012年創立，致力於亞單位疫苗的研發及商業化，主要專注於HPV候選疫苗的研究與開發，已建立由12款候選疫苗組成的疫苗組合，包括核心產品REC603，一款用於預防宮頸癌的重組HPV九價疫苗，目前處於III期臨床試驗階段。

正開發兩款新冠疫苗

另外，目前正在開發兩款新冠肺炎疫苗，其中ReCOV已在新西蘭啓動I期臨床試驗，並於1月獲得菲律賓FDA的臨床試驗批准，可對ReCOV進行全球II期/III期試驗。

瑞科生物目前並無獲批准作商業銷售的產品，亦無自疫苗銷售產生任何收益。截至2021年9月30日止九個月，虧損總額為5.2億元人民幣，其中研發成本為3.72億元人民幣。

所得款項淨額約47.3%將用於HPV疫苗管線的研發、生產及商業化；約17.7%用於新冠肺炎候選疫苗（即ReCOV）；約21.1%用於其他候選疫苗；約6.7%用於進一步加強研發能力及提高運營效率；約7.2%用作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯：梁浩碩