▲ 【盈喜盈警】中國華融去年扭虧為盈賺約3.7億元人民幣

中國華融 （02799） 發盈喜，去年經初步測算，預計集團扭虧為盈，去年淨利潤約為3.7億元人民幣，而2020年度淨虧損為1029.03億元人民幣。

集團表示，業績增加主要由於不良債權資產業務主動調整經營策略，加大資產盤活和現金回收，繼續保持 了穩定的收入貢獻。收購處置類業務加快周轉，已實現收入同比增長。收購 重組類業務資產規模和收入穩中有降。市場化債轉股等股權類業務優化資產 佈局，公允價值隨資本市場同步上升，部分權益類投資業務收入同比增長。

同時，2020年度，集團對存量風險資產進行全面審視、評估及減值測試，當期確認了大額公允價值變動損失、信用減值損失和其他資產減值損失，對當年經營業績造成了非常重大的影響，而去年度無該等因素影響。

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編輯：姚卓然