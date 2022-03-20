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【疫苗通行證】疫苗通行證第三針要求提前至5月底實施　康復紀錄二維碼料5月推出

Hot Talk 23:33 2022/03/20

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政府宣布調整「疫苗通行證」接種要求，包括將疫苗通行證第三階段的實施日期由6月底提前至5月底，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士，均須已接種第三劑疫苗，除個別特殊群組外。

政府亦宣布縮短「疫苗通行證」下接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，即5月31日起，12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，會由原來的9個月縮短至6個月。接種第二劑疫苗後未滿6個月的人士，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但他們須於接種第二劑疫苗後6個月內，接種第三劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。

當局更新康復者接種疫苗要求

政府就「疫苗通行證」對康復者的接種要求作更新。12歲或以上的康復者，如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，或仍在康復後6個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。12歲或以上已康復滿6個月，而感染前未曾接種疫苗的康復者，在4月29日或以前，須接種第一劑疫苗才能用「疫苗通行證」。4月30日起，康復後在接種第一劑疫苗之後的6個月內，仍能用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第二劑疫苗才能續用「疫苗通行證」。接種第二劑的要求不適用於接種了一劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

政府又稱，正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計5月推出，屆時康復者可出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。

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