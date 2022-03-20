【Nvidia元宇宙】英偉達一周勁飆20%　展望GTC大會等3大利好驅動

▲ 首席執行官黃仁勳將在GTC大會上發表講話

英偉達（Nvidia，美：NVDA）上周勁飆19.7%，受多個利好因素驅使。第一，市場展望本港時間3月22日傍晚11時，英偉達Nvidia將舉行GTC大會，首席執行官黃仁勳會發表講話，主題為「商業領袖的人工智能戰略」。

預計是次研討會，會再詳細講解Nvidia的新計算平台、機器人技術方面的進步，及虛擬協作方面的突破，會如何改變不同行業。

蘋果芯片未有威脅

第二，據外國分析，蘋果公司（美：AAPL）最近宣布推出的 M1 Ultra芯片，並不證明比Nvidia 的RTX 3090強大。市場本身憂慮 M1 Ultra芯片會大大威脅Nvidia芯片的銷量。

收水路徑明朗

第三，聯儲局議息後，收水路徑更加明朗化。納斯達克指數上周漲8%，代表增長股的「女股神」Cathie Wood旗艦基金ARKK一周亦漲18%。擁有較高估值、歸納為科技股的Nvidia也跟隨一併上漲，並跑贏了大市，代表投資者在反彈市中，更加偏好Nvidia。

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編輯：區嘉俊