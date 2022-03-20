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【恒大危機】恒大轉讓南京項目30%股權予中航信託　恒大財富另稱維持原方案每月每人兌付8000人幣

股市 22:25 2022/03/20

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【恒大危機】恒大轉讓南京項目30%股權予中航信託　恒大財富另稱維持原方案每月每人兌付8000人幣

深陷財困中國恒大 （03333） 繼續退出地產項目，有內媒指，恒大地產集團南京置業有限公司上週四（17日）退出其所持的南京恒澤房地產開發有限公司的3成股權，股權會讓予中航信託。

南京恒澤成立於2020年6月24日，註冊資本6666.67萬元人民幣，經營範圍包括房地產開發經營；房地產評估；房地產諮詢；工程管理服務；物業管理等。恒大退出前，南京恒澤由深圳航橋投資合夥企業（有限合夥）持股70%，由恒大地產集團南京置業有限公司持股30%。

恒大退出後，南京恒澤房地產開發有限公司的股東為深圳航橋投資合夥企業（有限合夥）及中航信託股份有限公司。

此外恒大財富上週六（19日）在官網發佈公告稱，今月繼續執行2021年12月31日發布的方案，在月底向每位投資人兌付8000元；後續若無特殊公告，將沿襲2021年12月31日的方案。

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港股 恒大 中國恒大（03333）

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