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【業績｜生物股】金斯瑞生物去年虧損擴大至3.48億美元　或再尋求資本市場融資

股市 22:02 2022/03/20

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【業績｜生物股】金斯瑞生物去年虧損擴大至3.48億美元　或再尋求資本市場融資

金斯瑞生物 （01548） 公布，去年收益約5.11億美元（下同），按年增30.8%；毛利約3.04億元，按年增18.6%；虧損約3.48億元，按年增69.8%；每股蝕17.13分；經調整淨虧損約3.07億元，按年79.9%，不派息。

金斯瑞生物稱，非細胞療法業務來自主要戰略客戶的收益，新服務及產品持續增長；及來自傳奇與楊森合作的合約收益增加。毛利增加部分被匯率不利變化和運輸成本增加所抵銷。 

金斯瑞生物：未來或尋求資本市場融資兼加大研發投入等

金斯瑞生物稱，將採取靈活的資本配置方式，在有機會實現爆發式增長並創造價值的情況下，尋求資本市場融資；加大研發投入；通過採用數字化轉型及精益管理系統來提高運營效率；全球範圍內擴大產能。

金斯瑞生物提到，生命科學服務及產品分部，將繼續通過自動化來提高產量及成本效益；在生物製劑CDMO分部專注於優化生物製劑生產技術平台。

金斯瑞生物：細胞療法會通過內部資源及外部合作夥伴推進傳奇研發管線

合成生物學領域，金斯瑞生物稱，會繼續投入研發，擴大目標市場並降低生產成本；細胞療法領域，則會通過內部資源以及與外部合作夥伴合作，繼續推進傳奇的研發管線。

去年金斯瑞生物經營活動所用的年度現金流出約為1.37億美元，投資活動所用的年度現金流出約為2.13億美元。截至去年底，金斯瑞生物現金約12億美元。

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港股 金斯瑞生物科技（01548）

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