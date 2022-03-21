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【港股分析】滙豐劉紹文：科網股估值能返歷史平均？　博反彈睇這些板塊

12:00 2022/03/21

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中概股可以撈底未？滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文認為，即使中概股除牌憂慮紓緩，但監管整頓仍沒完沒了，目前市場仍在摸索科網股的估值，要返回過去5年歷史平均值是「相當困難」。

【港股分析】滙豐劉紹文專訪：3大指標測恒指反彈　次季目標23200至24700點

撇除未有盈利的美團 （03690） ，劉紹文指，包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 及京東 （09618） 四隻龍頭科網股的綜合預測市盈率一度跌至13.5倍，現反彈至約19倍，與疫情前的20.9倍相若。

疫情期間，「ATXJ」曾升至34.2倍，但隨監管風波出現，令外資因睇不通而沽貨，加上美資科技股向下，ATXJ估值亦大為收縮。

「除非ATXJ盈利急速上升，才能重返34倍，但這不是可見將來發生的事，實際上，要返回過去5年歷史平均市盈率28.5倍已非常困難，並非未來1至2年可以修復。」

劉紹文指，資金要博反彈，都傾向揀這類跌得夠深的大板塊，因修復過程可支持較大反彈。除科網股外，他認為，其他深度調整，又成交活躍的主流板塊如手機、汽車、生物科技、濠賭等都可作出部署。

*今晚8時《ET財智Talk》劉紹文為你現身說法分析市場形勢*

*重溫今早《開市追揸沽》譚智樂話你知港股已步熊三階段有何注意？*

相關文章：【港股分析】瑞信邵志銘：港股18000點的支持強惟不要心急　宜先試水溫才分注買入

記者：區嘉俊

港股 博反彈 投資策略 滙豐控股（00005）
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