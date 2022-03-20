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【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺1.4倍達156.7億人幣、派末期息0.2元人幣　料黃金、銅、鋰價繼續高企

股市 21:24 2022/03/20

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【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺1.4倍達156.7億人幣、派末期息0.2元人幣　料黃金、銅、鋰價繼續高企

紫金礦業 （02899） 公布2021年業績，期內收入約2251.02億元（人民幣，下同），按年增長31.25%；淨利潤156.73億元，按年增長140.80%；每股收益約0.6元；每10股派2元，即每股派0.2元，按年多67%。

紫金礦業稱，預計2022年礦產銅86萬噸，礦產金 60噸，礦產鋅（鉛）48萬噸，礦產銀310噸，鐵精礦320萬噸；預計投資支出200億元。

紫金礦業：地緣政治推高避險情緒支撐金價 銅礦中長期供應不足

紫金礦業稱，全球貨幣寬鬆進程放緩，但在能源危機和人力成本推動下，歐美通脹持續高增，經濟恢復乏力，地緣政治推高避險情緒，對黃金價格將形成高位支撐；銅礦新增供應有所釋放，但資源民族主義思潮再度興起，供應擾動也在加大，新能源領域打開需求新增長空間， 將加劇銅礦項目中長期供應不足的問題，這需要更高的銅價予以解決。

紫金礦業提到，歐洲能源危機成為影響中短期鋅市的核心因素，能源價格的回落仍需要時間，中期方面，內地穩增長基調下基建和地產不應過於悲觀，鋅市仍將維持緊平衡局面。

紫金礦業董事長陳景河：繼續尋求中大型礦業資產併購機會

鋰電終端需求已呈爆發式增長態勢，紫金礦業稱，已通過產業鏈備貨進一步放大了實際需求量，礦石鋰和鹽湖鋰項 目較長的開發週期決定 中期內供應難以滿足需求的高速增長，鋰價預計將高位運行。

紫金礦業董事長陳景河稱，未來將繼續全球尋求優質中大型礦業資產併購機會，同時進一步增加礦產資源及新能源礦產的儲備等。

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