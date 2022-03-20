▲ 【業績｜資源股】洛陽鉬業受惠銅鈷價漲 去年多賺近1.2倍 末期息7.125分人幣

洛陽鉬業 （03993） 去年全年純利約51.1億元人民幣，按年增近1.2倍，擬派末期息每股0.07125元人民幣，按年亦增近1.2倍。

公司指，去年度經營業績大幅增長，實現營業收入1738.6億元人民幣，按年增53.9%。全年實現息稅折攤前利潤約148.1億元人民幣，實現經營性淨現金流約61.9億元人民幣。而去年利潤總額按年增逾2倍至87.6億元人民幣帶動下，全年純利按年增近1.2倍。公司指，純利增加主要原因是銅、鈷市場價格上漲，銅鈷業務利潤大幅增長。

期內，鉬鎢相關產品、銅鈷相關產品、銅金相關產品、礦物金屬貿易、精煉金屬貿易的營業收入，都錄得按年增長，但淨營業收入方面錄得較顯著增長是精煉金屬貿易，該項目的淨營業收入逾22.6億元人民幣，按年飆近3.8倍。

力爭兩年時間大幅提升銅鈷年產能

公司今年重點工作方面，包括加快重大項目建設投產，全力推進TFM混合礦、KFM里程碑計劃，加強TFM與KFM生產建設的資源共享，力爭通過兩年時間促使銅鈷年產能大幅提升，藉助IXM全球網絡，重點圍繞新能源產業相關和國內短缺的資源品種，積極搜尋篩選調研不同階段的優質項目，加大投資和併購力度。

洛陽鉬業上周五收報3.96港元，升3.7%。

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