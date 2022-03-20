  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 22:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜資源股】洛陽鉬業受惠銅鈷價漲　去年多賺近1.2倍　末期息7.125分人幣

股市 21:10 2022/03/20

分享：

【業績｜資源股】洛陽鉬業受惠銅鈷價漲　去年多賺近1.2倍　末期息7.125分人幣

洛陽鉬業 （03993） 去年全年純利約51.1億元人民幣，按年增近1.2倍，擬派末期息每股0.07125元人民幣，按年亦增近1.2倍。

公司指，去年度經營業績大幅增長，實現營業收入1738.6億元人民幣，按年增53.9%。全年實現息稅折攤前利潤約148.1億元人民幣，實現經營性淨現金流約61.9億元人民幣。而去年利潤總額按年增逾2倍至87.6億元人民幣帶動下，全年純利按年增近1.2倍。公司指，純利增加主要原因是銅、鈷市場價格上漲，銅鈷業務利潤大幅增長。

期內，鉬鎢相關產品、銅鈷相關產品、銅金相關產品、礦物金屬貿易、精煉金屬貿易的營業收入，都錄得按年增長，但淨營業收入方面錄得較顯著增長是精煉金屬貿易，該項目的淨營業收入逾22.6億元人民幣，按年飆近3.8倍。

力爭兩年時間大幅提升銅鈷年產能

公司今年重點工作方面，包括加快重大項目建設投產，全力推進TFM混合礦、KFM里程碑計劃，加強TFM與KFM生產建設的資源共享，力爭通過兩年時間促使銅鈷年產能大幅提升，藉助IXM全球網絡，重點圍繞新能源產業相關和國內短缺的資源品種，積極搜尋篩選調研不同階段的優質項目，加大投資和併購力度。

洛陽鉬業上周五收報3.96港元，升3.7%。

相關文章：

【業績｜資源股】紫金礦業去年純利達156.7億人幣　按年增140.8%、每股派息0.2元

【資源股】江西銅反彈7%　分拆子公司上市已完成引進戰略投資者、營運未受「清零」政策影響

 

港股 洛陽鉬業（03993） 業績公布

上一篇文章

【業績｜資源股】紫金礦業去年多賺1.4倍達156.7億人幣、派末期息0.2元人幣　料黃金、銅、鋰價繼續高企

下一篇文章

【新股IPO】何猷龍旗下黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　去年曾在美發SPAC、瑞銀：港美併購目標不同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款