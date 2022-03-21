【平保放榜】CEO姚波：壽險改革難度大但有信心　華夏幸福風險應已基本消化

▲ 平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波指集團正進行改革，難度雖大但對此有信心。

平保 （02318） 去年業績略遜預期，但集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波早前在業績會稱股價目前被低估，刺激平保H股股價放榜後由下跌轉為拗腰倒升。姚波接受本報訪問時就此解畫，強調集團正進行改革，難度雖大但對此有信心。

即使去年營運利潤按年升6.1%，大致符預期，平保期內純利受累華夏幸福相關投資減值計提，按年倒退29％。集團新業務價值（NBV）去年也按年大降23.6%，分析指代理人數目減少是NBV倒退主因。

壽險改革拐點或成股價催化劑

姚波表示，集團逾八成新業務價值來自代理人，但由於代理人人口紅利減少、且須嚴格篩選其質素，故代理人數目需要經過一段時間取得增長，直言「現在來看的話代理人的招聘難度還是有一點的。」。他又指，客戶需求改變下，利潤率相對較長期保障型產品為低的儲蓄型產品，最近一至兩年銷售上升，也累及集團NBV。

姚波重申，集團目前重點是推動渠道與產品改革，今年是深度改革的一年，目標是奠定壽險未來5至10年持續增長的平台。平保至今已啟動壽險改革三年，由於改革仍在進行，存在不確定性，姚波拒絕就今年的業績以及何時才取得明顯改革成效作具體預測。他承認改革難度大，因不單是平保問題，而是整體行業的問題，但當市場看到改革拐點時，價值投資者會看到公司的價值，此或成股價催化劑。

華夏幸福相關減值是拖累平保去年業績的元兇，姚波指華夏幸福風險應已基本消化，強調平保是按照審慎原則對有關損失充份提撥，故有關投資今年應不會繼續構成負面影響。他重申，平保會從華夏幸福的投資汲取教訓，優化風險管理體制。

市場關注平保會否再推新一輪回購，姚波多番強調回購不是定期的每年操作，表示要待去年中期業績上宣佈的回購計劃於今年8月到期後再觀察，新一輪回購會否進行，取決於市場、股價及公司資本。

平醫賦能集團金融業

平保近年旨在構建HMO服務體系，在該體系下，保險公司才是醫療服務支付方，客戶可向保險公司報銷就醫費用。作為平保HMO服務體系一環，姚波指平安好醫生 （01833） 是代表整個集團整合供應方的平台，非常重要也看好其前景。惟他補充指，「醫療主要還是要賦能我們的金融業」，作用是增強客戶黏性及重複購買度，從而產生更多保費和利潤。

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記者：余倩敏