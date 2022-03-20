【虛擬資產】歐盟監管機構警告投資加密資產或血本無歸 宜警惕廣告誤導

歐盟證券、銀行及保險監管機構發布聯合聲明，指消費者或會失去所有投資於加密資產的資金，並可能成為騙局的目標。歐盟監管機構表示，若消費者購買加密資產，可能會虧掉所有本金。監管機構又指，愈來愈多消費者在未有完全意識到風險的情況下，購買1.7萬種不同的加密資產，包括比特幣及以太幣，這兩種資產佔市場的60%。

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歐盟當局就加密資產向消費者發出愈來愈多直接警告，表明根據現有的歐盟金融服務法，消費者對加密資產的投資沒有任何保護或追索權。

該聲明又指，消費者應警惕，廣告有誤導的風險，包括通過社交媒體和網紅，並應對標榜「快速」或「高回報」的承諾特別謹慎，特別是不似真實的承諾條文。 消費者亦應意識到，生產加密資產的能源消耗高，對環境產生影響。

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責任編輯：龍紀瑩