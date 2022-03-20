【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅

▲ 盈富基金據報將換經理人。

盈富基金 （02800） 經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成份股，引起市場關注。內地傳媒報道指，該成立了24年的盈富基金即將首次換經理人，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，而卸任經理人。

報道引述知情人士透露，恒生銀行 （0011） 旗下的恒生投資管理，以及南方基金旗下南方東英資產管理，已進入最後角逐，基金的新經理人最快一周內公布。

盈富基金監督委員去年底向機構邀約

盈富基金監督委員會去年底向恒生投資管及南方東英資產等多間機構發出邀約，提交俗稱「選美」的競投簡介會，為盈富基金經理人的委任作出複檢及選拔。據盈富基金產品資料章程，監督委員會可發出通知，列出或無須列出理由而要求經理人及信託人退任。而持有基金單位50%或以上人士可向信託人書要求經理人退任，或召開大投票免任經理人。

恒生投資管理於1993年4月成立，截至去年10月31日，該公司資產管理規模為1851億元。同期，該公司管理47隻追蹤香港和內地主要指數的ETF及零售基金，包括17隻指數或指數相關基金以及8隻ETF。

南方東英資產管理於2008年成立，是首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司，由南方基金管理有限公司和東英金融投資有限公司合資設立。南方東英資產管理在香港已發行超過35隻ETF產品。

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