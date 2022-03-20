  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅

股市 19:13 2022/03/20

分享：

盈富基金據報將換經理人。

盈富基金 （02800） 經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成份股，引起市場關注。內地傳媒報道指，該成立了24年的盈富基金即將首次換經理人，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，而卸任經理人。

報道引述知情人士透露，恒生銀行 （0011） 旗下的恒生投資管理，以及南方基金旗下南方東英資產管理，已進入最後角逐，基金的新經理人最快一周內公布。

盈富基金監督委員去年底向機構邀約

盈富基金監督委員會去年底向恒生投資管及南方東英資產等多間機構發出邀約，提交俗稱「選美」的競投簡介會，為盈富基金經理人的委任作出複檢及選拔。據盈富基金產品資料章程，監督委員會可發出通知，列出或無須列出理由而要求經理人及信託人退任。而持有基金單位50%或以上人士可向信託人書要求經理人退任，或召開大投票免任經理人。

恒生投資管理於1993年4月成立，截至去年10月31日，該公司資產管理規模為1851億元。同期，該公司管理47隻追蹤香港和內地主要指數的ETF及零售基金，包括17隻指數或指數相關基金以及8隻ETF。

南方東英資產管理於2008年成立，是首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司，由南方基金管理有限公司和東英金融投資有限公司合資設立。南方東英資產管理在香港已發行超過35隻ETF產品。

相關文章：

【2800】盈富基金據報鋪路換經理人　邀恒生南方東英參與競投簡介會

【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

 

港股 ETF 盈富基金（02800） 恒生指數 恒生銀行（00011）

上一篇文章

【新股IPO】何猷龍家族辦公室黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　關注娛樂生活時尚等企業

下一篇文章

【業績｜中石化系】中石化煉化去年收入增10.3%、純利跌1成至21.3億人幣　派末期息22.2仙人幣、全年增派4.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款