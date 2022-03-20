【2800】盈富基金據報將換經理人　恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅

盈富基金 （02800） 經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成份股，引起市場關注。內地傳媒《財聯社》報道指，該成立了24年的盈富基金，即將首次換經理人，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，而卸任經理人。報道引述知情人士透露，恒生銀行 （0011） 旗下的恒生投資管理，以及南方基金旗下南方東英資產管理，已進入最後角逐，基金的新經理人最快一周內公布。

恒生投資管理於1993年4月成立，截至去年10月31日，該公司資產管理規模為1851億元。同期，該公司管理47隻追蹤香港和內地主要指數的ETF及零售基金，包括17隻指數或指數相關基金以及8隻ETF。

南方東英資產管理於2008年成立，是首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司，由南方基金管理有限公司和東英金融投資有限公司合資設立。南方東英資產管理在香港已發行超過35隻ETF產品。

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