  • 20°C
香港時間 : 2022320日 (日) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2800】盈富基金據報將換經理人　恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅

股市 19:13 2022/03/20

分享：

盈富基金 （02800） 經理人道富環球投資管理亞洲，去年初因美國制裁令，曾暫停追蹤部分受影響的恒指成份股，引起市場關注。內地傳媒《財聯社》報道指，該成立了24年的盈富基金，即將首次換經理人，道富環球將因須遵從「美國人士將不允許買賣被制裁公司股票」的美國政府行政命令，而卸任經理人。報道引述知情人士透露，恒生銀行 （0011） 旗下的恒生投資管理，以及南方基金旗下南方東英資產管理，已進入最後角逐，基金的新經理人最快一周內公布。

恒生投資管理於1993年4月成立，截至去年10月31日，該公司資產管理規模為1851億元。同期，該公司管理47隻追蹤香港和內地主要指數的ETF及零售基金，包括17隻指數或指數相關基金以及8隻ETF。

南方東英資產管理於2008年成立，是首家由中國內地基金公司在海外設立的資產管理公司，由南方基金管理有限公司和東英金融投資有限公司合資設立。南方東英資產管理在香港已發行超過35隻ETF產品。

相關文章：

【2800】盈富基金據報鋪路換經理人　邀恒生南方東英參與競投簡介會

【盈富基金】積金局傳不滿道富處理手法　促受託人重新評估道富為盈富管理人的適當性

 

港股 ETF 盈富基金（02800） 恒生指數 恒生銀行（00011）

上一篇文章

【新股IPO】何猷龍家族辦公室黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC　關注娛樂生活時尚等企業

下一篇文章

【業績｜中石化系】中石化煉化去年收入增10.3%、純利跌1成至21.3億人幣　派末期息22.2仙人幣、全年增派4.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
阿里巴巴9988股價續升重上100元關 話你知反彈目標睇幾多
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【美股收市】習拜通話利好 道指倒升274點 納指漲2% 中概股飆7.5%
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升685點　阿里美團ADR高港8%（不斷更新）
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【保就業2022】林鄭：再推保就業計劃　助110萬至130萬人、涉資約300億　超市銀行等10行業不可申請
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【第五波疫情】新世界捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」獲梁卓偉捐百部血含氧量機　郭富城贈3萬件抗疫物資
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
【同業狂蝕】香港小輪去年賺過億元、勁升逾3倍　醫美中心年中開業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款