【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文

受第五波疫情影響，政府宣布學生提早於3月放暑假。陳校長免費補習天地的創辦人陳葒校長聯同其他教育有心人設立「香港戰疫自學網（按此連結）」，推出「三月百課」，於三至四月份期間，為有需要的小學及初中學生提供過百課堂免費線上課堂，即日起可上課學，無需事先報名。

陳校長所創的香港戰疫自學網課堂的免費線上課堂，由即日起至4月14日期間，逢星期一至五舉行，課堂不限人數、無需事先報名，家長亦可從旁與子女一同上課學習。

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義師包括被美國探索者協會選評世界五十名最具影響探險家（2022）張偉賢、《Ｑ版特工》作者梁科慶、補習天王林溢欣、深水埗明哥陳灼明、前建築署助理署長陳澤斌建築師、軍事達人Keith Leung、歌星王馨平、中大骨科及創傷外科學系名譽臨床助理教授袁智斌醫生等，內容涵蓋學術、文藝、編程、運動，以至極地探索、NFT、心理學等課題，學生可因應自已喜好選擇課堂。

「陳校長免費補習天地」由前中學校長陳葒於2011年創立，是香港政府認可的非牟利慈善機構，專為基層弱勢學生提供完全免費的學習支援，包括一對一義補、學前班和才藝課程等。

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責任編輯：龍紀瑩