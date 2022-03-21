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【英國王室】哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王

環球社會熱點 08:05 2022/03/21

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英國菲臘親王追思會將於本月29日舉行，但英國哈里王子早前宣布因英國政府拒絕提供警察保護，不會返英出席追思會。英媒報道，哈里與夫人梅根有可能留在洛杉磯擔任奧斯卡典禮頒獎嘉賓。

【英國王室】哈里拒返英悼祖父 下月反去荷蘭挨批 【下一頁】

第94屆奧斯卡金像獎下周日（27日）將於洛杉磯舉行，英媒透露主辦方早於去年底已經邀請哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）擔任頒獎嘉賓。

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據悉，主辦方原本打算讓哈里梅根辦法最佳女演員獎項，表揚兩人在婦女權利工作方面的貢獻。但美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演《史賓沙》（Spencer）的戴安娜王妃（Princess Diana）一角入圍該獎項提名，主辦方為免哈里夫婦尷尬決定取消計劃。

英媒指如果哈里梅根應允出席奧斯卡典禮，屆時將會負責頒發奧斯卡最佳影片獎。

俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 【下一頁】

英媒《太陽報》引述消息人士指，如果哈里決定出席奧斯卡典禮，會被視為對英國王室的最後一擊。消息人士形容哈里過分緊張，指哈里認為無警方保護飛往倫敦不安全，但卻願意出席有大量觀眾在場的大型頒獎禮，認為此舉不合理。

哈里早前透過發言人表示，不會出席本月29日舉行的菲臘親王（Prince Philip）追思會，但會出席4月16日起參加在海牙舉行的殘疾軍事體育比賽Invictus Games。

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責任編輯：鄭錦玲

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