▲ 【業績｜中石化系】中石化煉化去年收入增10.3%、純利跌1成至21.3億人幣 派末期息22.2仙人幣、全年增派4.3%

中石化煉化工程 （02386） 公布去年業績，期內收入577.60億元（人民幣，下同），按年增10.3%；經營利潤約17.02億元，按年跌22.8%；純利21.30億元，按年跌10.6%，每股純利0.48元；派末期息每股0.222元，按年增18.7%；全年派0.313元，按年增4.3%。

去年中石化煉化工程淨利潤率3.7%，按年跌0.9個頁分點；資產回報率3%，跌0.4個百分點。

經營利潤下跌，中石化煉化工程提到，去年其他營運開支由上年增長165.7%至11.18億元，主要原因是青海大美項目業主財務困難，基於謹慎性原則，計提青海大美項目減值撥備10.96億元，減值撥備按年增加7.69億元。

中石化煉化工程去年新簽訂合同量631.50億元

中石化煉化工程稱，去年未完成合同量為1110.45億元，按年增長5.1%；期內新簽訂合同量為631.50億元，按年增長0.2%。工程總承包收入增6.3%至357.04億元；施工收入增16.6%至255.40億元；設計、諮詢和技術許可收入增4.6%至38.63億元；設備製造增36.2%至10.37億元。

中石化煉化工程：大型項目進入執行高峰期 帶動總承包及施工業務

中石化煉化工程解釋，得益於鎮海煉化乙烯擴建項目、海南煉化一體化項目、福建古雷煉化一體化項目、原油儲存設施項目群、浙石化舟山煉化一體化項目（二期）等大型項目在期內進入執行高峰期，來自工程總承包業務按年增長6.3%，同時得益於上述大型項目進入執行高峰期，帶動施工業務收入。

中石化煉化工程目標2022年內地新簽合同600億元 海外新簽10億美元

展望方面，中石化煉化工程稱，新能源產業快速發展將深刻影響能源產業格局；「雙碳」目標下的綠色低碳轉型將成為傳統能源行業發展的底層動力； 產業轉型升級對企業自主創新能力提出了更高要求。中石化煉化工程預計，今年內地新簽合同目標為600億元，海外新簽 合同目標為10億美元。

俄羅斯佔中石化煉化工程收入約1.3%

值得留意是，去年中石化煉化工程與簽訂俄羅斯阿穆爾AGCC項目乙烯裝置施工項目，合同總額約9.42億美元；另外，俄羅斯阿穆爾AGCC聚烯烴項目正處於設計、採購階段，總體進度逾六成。年報顯示，俄羅斯佔集團去年收入只有約1.3%。

中石化煉化工程：已作風險評估

中石化煉化工程，為了監察所面對的制裁風險及確保遵循對聯交所作出的承諾，已採取充足及有效的內部控制措施，又稱已對有關項目與制裁相關的法律和運營等風險作出評估，期內公司沒有違反相關承諾。

相關文章：

【天然氣】中石化據報向歐洲出售美國液化天然氣

【盈喜｜油股】中石化料去年經調整純利倍升 至約700億人幣

【盈喜盈警│油服】中石化油服料去年純利增1.3倍至1億元人幣 中海油田服務料少賺最多91%