日本9月將試用福島核廢水養比目魚 證明安全性

日本宣布將福島核電廠廢水排入大海時，外界憂慮核輻射問題。日本東京電力公司表示，今年9月將會進行用核廢水飼養比目魚及保育的試驗。日本上周起已在核電廠水槽內飼養比目魚，為相關試驗作準備。日本東京電力公司亦會定期公開分析結果，增加透明度。

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日本當地社會對於核廢水排入大海有意見，指比起使用專業語言及數據說服大眾，更希望通過養魚證明核廢水安全。東京電力公司上周四（17日）起，利用核電廠附近海水在核電廠內的水槽中開始飼養約100條體長25厘米左右的比目魚。該階段使用的海水放射性物質氚活度約為每升0.1至1貝克勒爾。

東電公司將在9月前後使用海水稀釋核廢水，令核廢水的氚活度與排放時的標準值、即每升1,500貝克勒爾相等，用來飼養600條比目魚及600隻鮑魚。

據悉，比目魚及鮑魚皆能在福島縣附近海域捕獲。

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東電公司將用普通海水飼養的比目魚和鮑魚設立對照組，比較對照組與核廢水飼養組別的生長情況，及其體內氚活度等。飼養情況影片將在網上即時發布，比目魚及鮑魚的分析結果亦會定期公開，提高透明度。

福島核電廠將通過多核素去處設備（ALPS），去除核廢水氚以外的大部分放射性物質。東電計劃在明年春季時，開始將核廢水內氚稀釋至低於標準值水平，然後再排入大海。

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責任編輯：李俊儀