  • 20°C
香港時間 : 2022320日 (日) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本9月將試用福島核廢水養比目魚 證明安全性

環球社會熱點 18:56 2022/03/20

分享：

日本宣布將福島核電廠廢水排入大海時，外界憂慮核輻射問題。日本東京電力公司表示，今年9月將會進行用核廢水飼養比目魚及保育的試驗。日本上周起已在核電廠水槽內飼養比目魚，為相關試驗作準備。日本東京電力公司亦會定期公開分析結果，增加透明度。

日本擬建海底管道排放核廢水 望減少影響福島聲譽 【下一頁】

日本當地社會對於核廢水排入大海有意見，指比起使用專業語言及數據說服大眾，更希望通過養魚證明核廢水安全。東京電力公司上周四（17日）起，利用核電廠附近海水在核電廠內的水槽中開始飼養約100條體長25厘米左右的比目魚。該階段使用的海水放射性物質氚活度約為每升0.1至1貝克勒爾。

東電公司將在9月前後使用海水稀釋核廢水，令核廢水的氚活度與排放時的標準值、即每升1,500貝克勒爾相等，用來飼養600條比目魚及600隻鮑魚。

據悉，比目魚及鮑魚皆能在福島縣附近海域捕獲。

日本福島黑鮋輻射超標 被限制出口 【下一頁】

東電公司將用普通海水飼養的比目魚和鮑魚設立對照組，比較對照組與核廢水飼養組別的生長情況，及其體內氚活度等。飼養情況影片將在網上即時發布，比目魚及鮑魚的分析結果亦會定期公開，提高透明度。

福島核電廠將通過多核素去處設備（ALPS），去除核廢水氚以外的大部分放射性物質。東電計劃在明年春季時，開始將核廢水內氚稀釋至低於標準值水平，然後再排入大海。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本王室】愛子公主舉行成年記者會 大方分享自我
2022/03/18
【日本王室】愛子公主舉行成年記者會 大方分享自我
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
2022/03/17
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
日本福島7.4級地震 岸田文雄警告或有強餘震（第二版）
2022/03/17
日本福島7.4級地震 岸田文雄警告或有強餘震（第二版）
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
2022/03/12
日本補貼經濟困難留學生 每人派逾6700元
日本311地震11周年 3.8萬人仍流離失所
2022/03/11
日本311地震11周年 3.8萬人仍流離失所

你可能感興趣

【日本王室】愛子公主舉行成年記者會 大方分享自我
09:05 2022/03/18
【日本王室】愛子公主舉行成年記者會 大方分享自我
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
16:15 2022/03/17
日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義
日本福島7.4級地震 岸田文雄警告或有強餘震（第二版）
11:13 2022/03/17
日本福島7.4級地震 岸田文雄警告或有強餘震（第二版）
網絡熱話 電力 福島 日本

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間19:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

阿諾舒華辛力加批俄入侵烏克蘭 政治宣傳欺騙民眾（有片）
阿諾舒華辛力加批俄入侵烏克蘭 政治宣傳欺騙民眾（有片）
【烏克蘭戰爭】俄襲尼古拉耶夫軍營 多名烏兵喪生（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄襲尼古拉耶夫軍營 多名烏兵喪生（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間19:00）
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
賀吞併克里米亞8周年 普京讚俄軍英勇團結
賀吞併克里米亞8周年 普京讚俄軍英勇團結
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲俄盡快和談 戰爭必須結束
【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲俄盡快和談 戰爭必須結束
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款