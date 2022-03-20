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【糧食危機】全球柴油化肥等成本大漲　各國農民開始大量囤貨

商業 18:15 2022/03/20

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全球農產品供應緊張之際，生產農作物的成本也在不斷上升，有的農民決定直接退出生產，有的則選擇大量囤貨，全球糧食價格料繼續受影響。（資料圖片）

全球農產品供應緊張之際，生產農作物的成本也在不斷上升，有的農民決定直接退出生產，有的則選擇大量囤貨，全球糧食價格料繼續受影響。

【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成

在疫情和乾旱的雙重打擊下，糧食價格逐漸走高。今年2月，全球食品成本躍升至創紀錄水平，較兩年前上漲4成。加拿大安大略省（Ontario）有農民警告，雙重因素可能會影響2022年的作物季節，在短期內推高價格，並在明年導致高危地區出現大範圍飢荒。

種子、殺蟲劑供應緊張

另外，歐洲和美國的柴油期貨達到幾十年來的最高水平，燃料成本的增加將增加農民的開支，同時為飼養牲畜的穀倉供暖等成本也會更高，幾乎所有種類的化肥在過去一年也大幅漲價。

天然氣供應緊張、運費上漲、關稅、極端天氣，對化肥主要生產國的制裁都促使價格上漲。此外，種子和殺蟲劑等其他農作物化學品的供應極其緊張，拖拉機的價格也在上漲。如果農民無法接受成本，可能會被迫停止生產，推高全球糧食價格。

面臨價格上漲，許多農民開始大量購買化肥和其他種植所需產品。巴西馬托格羅索州（Mato Grosso）最大的合作社Coacen，商業主管Bianchini反映該合作社每年種植超過100萬英畝大豆，他表示不想為下一次大豆收穫冒任何風險，因此已經購買了種植季所需的所有產品。雖然要等到9月中旬才開始種植，但已預備好明年3月播種粟米所需的成本投入。

【蔬菜供應】內地抵港蔬菜和鮮活食品數目穩定　菜芯平均批發價每斤9.4元

【保就業計劃】保就業計劃剔除10類不受影響行業　港九藥房總商會：一般藥房不受影響

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