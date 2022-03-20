【一周前瞻】拜登赴歐出席北約峰會商討俄烏戰事　騰訊美團小米業績

俄烏戰事進入第4周，雙方和談進展繼續是市場焦點。美國總統拜登本周四（24日）將親赴比利時布魯塞爾出席北約峰會，與歐洲領袖討論俄烏局勢。另外，聯儲局主席鮑威爾本周會出席會議場合，並發表講話。

美國本周數據不多，關注上周首領失業救濟金人數變化、2月新屋銷售、3月密歇根大學消費者信心數據等。

投行Stifel首席股票策略師班尼斯特（Barry Bannister）認為，標普500指數在上個10年的複合年回報率超過13%，但投資者應為未來10年做好準備，預計2031年底前，美股回報率可能是0%，原因是估值升高、供應鏈中斷、地緣政治競爭、政府負債等。短期，標指可能反彈至4600點，但可能只是下降趨勢中，一個20%的反趨勢反彈，認為應趁機賣出而不是買入。

港美上市的一些重磅中資股將公布業績，包括騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、拼多多（美：PDD）、騰訊音樂（美：TME）及蔚來（美：NIO）等。

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