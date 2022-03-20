【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針

英國加快新冠疫苗接種進度，宣布本周起會為數百萬民眾接種春季新冠疫苗加強劑，料有500萬人受惠。據悉，當局主要安排長者及免疫系統較弱群體接種春季加強劑，大多數人為接種第4針，但部分人料為接種第5針。

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英國國家統計局（ONS）數據顯示當地新冠疫情有回升跡象，而70歲以上群體的感染數字更創新高。

英國國民保健服務（NHS）宣布，本周起為療養院友、75歲或以上長者、12歲或以上免疫系統較弱人士接種春季加強劑疫苗，料涉及500萬人。

大部分人均為接種第4針，而英國官員早前指部分有重症風險人士可能在今次計劃前已打第4針，代表他們今次將接種第5針疫苗

NHS本周會率先邀請首批約60萬民眾預約接種加強劑，各地NHS團隊也會前往療養院為院友接種加強劑。

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衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，隨著英國疫苗接種計劃取得重大成功，當局正為75歲或以上長者及免疫系統脆弱群體提供春季加強劑，希望提升他們的抵抗能力。

NHS聯會表示於上周，英國新冠患者住院數字的7日平均數升至超過1,700人，其中超過一半是因感染新冠肺炎入院。而NHS員工缺勤情況再惡化，急症室也面臨壓力。

根據英國政府數據，英國有91.7%的12歲或以上人口已接種首劑新冠疫苗；85.7%已接種兩劑；67.1%已接種3劑。

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責任編輯：鄭錦玲