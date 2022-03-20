▲ 【平保系】平安證券因樂視網案擬被深圳證監局罰停IPO保薦業務3個月 相關負責人將被認定為「不適當人員」至少5年

樂視網財務造假案餘波未了，官媒《證券時報》指，負責樂視網IPO（首次公開招股）的保薦機構平保 （02318） 旗下平安證券接收到深圳證監局下達行政監管措施事先告知書，深圳證監局擬對平安證券責令改正並暫停保薦機構資格三個月，對樂視網IPO項目的保薦代表人和時任保薦業務負責人認定為不適當人員5至10年，其他相應的合規業務等相關人員被採取了監管談話等措施。

平安證券向內媒回應指，公司已收到事先告知書，同時稱近十年來，平安證券已持續建立健全內控機制，合規風控水平持續提升；平安證券將本著客戶至上原則，依法依規的基礎上與監管積極溝通，更好的服務實體經濟發展。

同時，曾任樂視網再融資項目的保薦機構中德證券也於今日（20日）收到了證監會罰單，中德證券母公司山西證券發佈公告，證監會擬決定對中德證券責令改正，給予警告並「沒一罰二」，沒收業務收入約566萬元（人民幣，下同），並處以約1132萬元罰款；對樂視網非公開發行簽字保薦代表人楊麗君、王鑫給予警告，並分別處以15萬元罰款。

《證券時報》稱，財務造假一直是證監會的關注焦點，目前已通過多種途徑加強IPO、再融資環節對中介機構以及從業人員的監管，此次對中德證券和平安證券罰款，就是全面落實「零容忍」的執法理念，進一步加強對保薦機構等中介機構的監管，壓嚴壓實中介機構責任的舉措。

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