【沙特阿美】沙特阿美去年淨利潤飆逾倍　料今年資本開支增至最多500億美元

沙特阿拉伯國營石油巨無霸沙特阿美（Saudi Aramco）去年全年淨利潤按年飆升逾1.2倍，至約1100萬美元。沙特阿美指，淨利潤的增加反映了原油價格的上漲、更強的煉油和化學品利潤率，以及合併SABIC的全年業績。公司預計今年的資本開支將進一步增加，至介乎400億至500億美元。

公司宣布第四季度的股息為188億美元，將在今年第一季度支付，董事會還建議將40億美元的留存收益資本化，並向股東分配紅利股份，但要得到特別股東大會和監管部門的批准。根據該建議，股東每擁有10股將獲得1股紅股。公司目標是根據未來的前景、自由現金流的基本增長以及通過對現有機會的投資創造長期價值，保持可持續和漸進的股息。

去年公司的資本開支為319億美元，按年增加18%，主要是由於與原油增量、Tanajib天然氣廠和開發鑽探項目有關的活動增加。公司預計今年的資本開支約為400億至500億美元，預計到今個十年中期左右，還會進一步增長。

去年公司的平均油氣產量為1230萬桶油當量/日，包括920萬桶原油。上游部門繼續執行其增長計劃，以促進沙特阿拉伯油藏的長期生產力，並正着手實施政府的指令，在2027年之前將其原油最大可持續產能，提高到1300萬桶/日。

公司亦宣布，到2050年在其全資經營的資產中實現「範圍1」和「範圍2」的溫室氣體淨零排放。「範圍1」是指該公司全資擁有和經營的資產的直接排放，「範圍2」則是上述資產的間接排放。

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