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【新股IPO】何猷龍旗下黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　去年曾在美發SPAC、瑞銀：港美併購目標不同

新股IPO 20:52 2022/03/20

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【新股IPO】何猷龍家族辦公室黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　關注娛樂生活時尚等企業

新濠國際 （00200） 主席何猷龍家族辦公室黑桃資本夥拍中銀香港資管作為共同發起SPAC（特殊目的收購企業）--黑桃亞洲，黑桃亞洲周日（20日）向港交所 （00388） 遞交上市申請，成為本港第11間入表的SPAC。瑞銀為黑桃亞洲SPAC的獨家保薦人，亦是瑞銀至今第三個在香港擔任SPAC上市保薦人的項目。

黑桃資本及中銀資管所發起的黑桃亞洲稱，計劃集中大中華區的娛樂、生活方式及醫療保健行業，專注於（i）致能技術；（ii）品牌、產品或服務；及（iii）媒體高速增長的公司。文件提到，擬尋找能從創辦人及管理團隊的綜合網絡、知識及經驗中受益的SPAC項目。

香港SPAC制度落實不足3個月，已有11個項目申請，瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國向本報表示，香港投資者對SPAC的興趣較預期理想，但目前已遞交申請的SPAC都屬早已籌備，認為全年約有10至15家SPAC在香港上市，意味未來數月SPAC申請數目將視乎市場情況和已上市的SPAC併購進展和結果。

發起人黑桃資本過去3年管理不少於80億元資產

文件顯示，何猷龍旗下黑桃資本的投資策略覆蓋多個地區及行業，包括旨在達至中至長期資本增長的股權、固定收入及房地產，並在截至去年底的過往三個年度管理平均不少於80億元的資產。黑桃資本自2017年10月成立以來投資多家公司，尤其是在大中華區投資信息技術、醫療及綠色能源領域。

黑桃資本在去年曾於美國發起SPAC，該SPAC 名稱為「Black Spade Acquisition（美：BSAQU）」，集資1.5億美元（約11.7億港元），BSAQU目前仍未公布收購目標，但據披露文件，BSAQU同樣聚焦娛樂行業，包括休閒、娛樂和生活時尚等領域企業。

黑桃資本在美國發起的SPAC尚未公布併購目標，即在香港另起爐灶，李鎮國指，黑桃資本在香港、美國發起的SPAC 雖然關注類似行業，但對潛在併購目標的所在地有不同取向，香港SPAC將集中在大中華地區、美國SPAC就會留意非大中華地區。他解釋，因應美國對中國企業監管憂慮升級，料餘下為數不多關注亞洲機會的SPAC，都會以大中華以外為目標，令香港SPAC市場能走向不同定位。

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國料全年香港約有10至15家SPAC掛牌，意味後續申請更視乎已上市SPAC表現再決定。

瑞銀李鎮國：波動市SPAC仍具優勢　首家SPAC首日交投符預期

香港首家SPAC–Aquila （07836） 上周五掛牌，全日僅有3宗成交，李鎮國稱，在散戶投資者缺席下，SPAC首日成交較少屬預期之內，預計持貨的專業投資者在公司公布收購對象後，才會更活躍交投。至於首日成交價跌穿10元，李鎮國解釋，由於SPAC投資者會獲發權證，正股交易價屬「打和價」。

近期港股市況波動，傳統IPO活動急放慢，李鎮國認為對SPAC活動仍屬正面，因企業若循SPAC上市，除了受惠發起人如何猷龍、中銀資管的投資生態（ecosystem），也至少可鎖定集資額在SPAC本金，「不似IPO要由零開始」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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港股 家族辦公室 特殊目的收購公司（SPAC） 收購 香港交易及結算所有限公司 何猷龍 娛樂行業 IPO

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