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【新股IPO】何猷龍家族辦公室黑桃資本夥中銀資管在港發起SPAC黑桃亞洲　關注娛樂生活時尚等企業

新股IPO 19:21 2022/03/20

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【新股IPO】傳何猷龍家族辦公室黑桃資本將在港發起SPAC　關注娛樂生活時尚等企業

新濠國際 （00200） 主席何猷龍家族辦公室黑桃資本夥拍中銀香港資管作為共同發起SPAC（特殊目的收購企業）黑桃亞洲，黑桃亞洲周日（20日）向港交所 （00388） 遞交上市申請，成為本港第11間入表的SPAC。瑞銀為黑桃亞洲SPAC的獨家保薦人，亦是瑞銀至今第三個在香港擔任SPAC上市保薦人的項目。

黑桃資本及中銀資管所發起的黑桃亞洲稱，計劃集中大中華區的娛樂、生活方式及醫療保健行業，專注於（i）致能技術；（ii）品牌、產品或服務；及（iii）媒體高速增長的公司。文件提到，擬尋找能從創辦人及管理團隊的綜合網絡、知識及經驗中受益的SPAC項目。

發起人黑桃資本過去3年管理不少於80億元資產

文件透露，何猷龍旗下黑桃資本的投資策略覆蓋多個地區及行業，包括旨在達至中至長期資本增長的股權、固定收入及房地產，並在截至去年底的過往三個年度管理平均不少於80億元的資產。黑桃資本自2017年10月成立以來投資多家公司，尤其是在大中華區投資信息技術、醫療及綠色能源領域。

黑桃資本在去年曾於美國發起SPAC，該SPAC 名稱為Black Spade Acquisition（美：BSAQU），集資1.5億美元（約11.7億港元），BSAQU目前仍未公布收購目標，但據披露文件，BSAQU同樣聚焦娛樂行業，包括休閒、娛樂和生活時尚等領域企業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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