  • 20°C
香港時間 : 2022320日 (日) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】油價大幅飊升 沙地阿美上調開支預算至500億美元 望2030年天然氣產量升逾50%

股樓投資 17:31 2022/03/20

分享：

俄烏地緣政治衝突導致國際油價大幅飊升，全球最大油公司沙地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Company），簡稱沙地阿美（Saudi Aramco）或上調今年支出目標至500億美元，按年增逾56%。

沙地阿美表示，投資和項目支出預算將增加至400億至500億美元（拆合約3,130億至3,912億港元），去年則為320億美元（拆合約2,503億港元）。此外，去年的現金股息維持在750億美元（約5,868億港元），並預留40億美元（約313億港元）向股東派發紅股，每持有10股股票將獲派一股紅股。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

沙特阿美指，將加大投資，把原油產能在2027年之前提高到每天1300萬桶，並將液體擴大到化工生產，期望到2030年將天然氣產量提高50%以上。同時，期望到2050年，在全資運營的資產中實現範圍一和範圍二溫室氣體淨零排放，範圍一是指公司擁有或控制的來源的直接排放，而範圍二 是涵蓋間接排放從公司所消耗的電力。

受惠於原油價格上漲、煉油和化學品利潤率提高，以及其化學品業務沙基工業（SABIC）的全年業績得到整合，沙特阿美2021年的淨收入達到1100億美元（約8606億港元），較去年同期增逾1.24倍，符合市場預期。績後沙特阿美股價曾一度升逾3.8%。

同場加映  【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
石油 天然氣 電力 股票 經濟 化學 美元

上一篇文章

【疫下旅遊】2年疫下旅行限制已在英國結束 接種疫苗的規則已取消

下一篇文章

【2022暑期活動】明愛推出暑期活動「隔籬台」 編排全日暑期節目 無須外出也可參與興趣班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款