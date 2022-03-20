【俄烏局勢】油價大幅飊升 沙地阿美上調開支預算至500億美元 望2030年天然氣產量升逾50%

俄烏地緣政治衝突導致國際油價大幅飊升，全球最大油公司沙地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Company），簡稱沙地阿美（Saudi Aramco）或上調今年支出目標至500億美元，按年增逾56%。

沙地阿美表示，投資和項目支出預算將增加至400億至500億美元（拆合約3,130億至3,912億港元），去年則為320億美元（拆合約2,503億港元）。此外，去年的現金股息維持在750億美元（約5,868億港元），並預留40億美元（約313億港元）向股東派發紅股，每持有10股股票將獲派一股紅股。

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沙特阿美指，將加大投資，把原油產能在2027年之前提高到每天1300萬桶，並將液體擴大到化工生產，期望到2030年將天然氣產量提高50%以上。同時，期望到2050年，在全資運營的資產中實現範圍一和範圍二溫室氣體淨零排放，範圍一是指公司擁有或控制的來源的直接排放，而範圍二 是涵蓋間接排放從公司所消耗的電力。

受惠於原油價格上漲、煉油和化學品利潤率提高，以及其化學品業務沙基工業（SABIC）的全年業績得到整合，沙特阿美2021年的淨收入達到1100億美元（約8606億港元），較去年同期增逾1.24倍，符合市場預期。績後沙特阿美股價曾一度升逾3.8%。

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責任編輯：龍紀瑩