【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成

▲ 有商戶負責人表示近日多了年輕顧客，希望透過優質飲食改善疫下身心靈問題。（資料圖片）

由於疫情關係，消費者對健康食品需求上升，有商戶負責人表示近日多了年輕顧客，希望透過優質飲食改善疫下身心靈問題。

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健樂負責人程小姐反映，該企第五波疫情下的生意額增約1成，升幅主要來自維他命丸及有機麥皮等產品，人均消費約500至700元。

她指出，疫下不少人在家工作，故有不少熟客預先大量訂購有機即食麥皮作早餐，該企亦趁機推出買滿指定金額免費送貨，和會員獨享折扣等優惠。

保護視力、舒緩睡眠查詢上升

另外，程表示，近期多了顧客購買關於保護視力以及舒緩睡眠問題的健康食品，猜測因市民比以往更長時間待在家，生理及心理壓力增所致。且該部分的顧客年齡多為20至30歲，故認為年輕人亦愈來愈注重養生及食療，並多半傾向上網購物為主。

疫市推出更多優惠 同時售賣消毒用品

怡康元天然健康食品倪小姐表示，第五波疫情下的生額意與之前相若，人均消費約為800元，顧客年齡層分布從青年到長者，多為熟客。

她反映，該企最受歡迎的產品為有機純紅石榴汁，惟「健康食品其實也不算必需品，所以現時生意亦受整體市道影響」，疫市下只好推出更多優惠吸引客人。

考慮到現時市民減少外出，該店在疫下推出各種優惠，例如買多送多、購物滿指定金額免費送貨，甚至同時售賣消毒用品，冀順道提升其他主要產品的生意額。

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責任編輯：李智美