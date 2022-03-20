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【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏

環球社會熱點 17:35 2022/03/20

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俄羅斯入侵烏克蘭後，澳洲等國紛紛宣布對俄羅斯實施制裁。澳洲政府周日（20日）宣布，禁止向俄羅斯出口氧化鋁。俄羅斯近兩成氧化鋁由澳洲進口，措施將限制俄羅斯生產鋁的能力。澳洲政府同時宣布，將向烏克蘭捐贈最少7萬噸熱能煤，滿足當地能源需求。

尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生 【下一頁】

澳洲政府表示，已立即禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，包括鋁土礦，作為澳洲就俄羅斯入侵烏克蘭實施的一部分制裁。澳洲政府發表聲明，指俄羅斯近兩成氧化鋁從澳洲進口。鋁是俄羅斯重要的出口產品，而出口禁令將限制俄羅斯生產鋁的能力。

澳洲政府表示，當局將與受禁令影響的出口商及機構合作，物色新市場並擴大現有市場。

澳洲政府表示，還將向烏克蘭捐贈最少7萬噸熱能煤（thermal coal），滿足當地能源需求。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，以上供應量足以為多達100萬個家庭供電。

烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟 【下一頁】

莫里森表示，澳洲政府正與夥伴合作，對俄羅斯政權施加最大代價的壓力，要求其從烏克蘭撤軍。他透露，澳洲已對俄羅斯個體及機構實施476項制裁。

另外，澳洲還將追加3,000萬澳元（約1.7億港元）人道主義援助，並向烏克蘭提供2,100萬澳元（約1.2億港元）的防禦性軍事援助，包括彈藥及防彈衣。

莫里森透露，澳洲政府過去數周已向近5,000名烏克蘭難民批出為期3年的簽證，允許他們在澳洲工作及讀書等。

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責任編輯：李俊儀

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