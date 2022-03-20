▲ 【第五波疫情】周大福企業社會方案再推抗疫支援措施 推動外展疫苗接種、免費視像診症 向院舍提供員工住宿津貼

第五波疫情的確診數字持續高企，院舍染疫情況尤其嚴峻，超過九成安老院舍出現個案或爆發情況，CTFE Social Solutions（周大福企業社會方案）再推新一輪抗疫支援措施，稱會與不同組織合作，包括推動外展接種疫苗服務和免費視像診症、向院舍提供員工住宿津貼及捐贈抗疫物資等，預計將惠及超過17,000名院舍院友和前線員工，以及8,000名居家長者和兒童。

捐款600萬元支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃

CTFE Social Solutions捐出600萬元，支持香港醫學組織聯會開展「疫苗到家」外展接種疫苗計劃。「疫苗到家」計劃由香港醫學組織聯會旗下醫生及護士，聯同鄰舍輔導會及其他慈善團體組成的外展團隊透過上門探訪，為未接種疫苗的長者進行免費專業身體評估，並替狀況合適的長者接種科興新冠疫苗。計劃已於3月17日正式展開，預計首輪將服務500名長者，並期望推展至5,000名長者。

夥拍商界推第二輪支援院舍前線員工住宿津貼

另外，CTFE Social Solutions夥拍嘉里集團及陳廷驊基金會攜手捐款，支持由聖雅各福群會及香港社會服務聯會推出的第二輪「支援院舍前線員工住宿津貼

計劃」，為300名合資格的院舍員工提供每人最多15,000元住宿津貼。每位合符資助資格的院舍職員每日最高可獲500元住宿津貼（實報實銷），而每人在資助期內（3 月19 日至5 月6 日）最多可領取30日津貼。

額外向100 間本地中小型院舍捐贈8萬件防疫用品

CTFE Social Solutions 決定推出第二輪捐贈行動，額外向100 間本地中小型院舍捐贈合共8萬件防疫用品，包括保護衣、外科口罩、醫護手套和面罩等醫療物資。所有物資將透過健康教育基金會在未來一至兩星期分批運送至各間受惠院舍。連同第一輪物資捐贈行動，兩輪物資捐贈行動合共涵蓋本地160間院舍，估計將有近13,000名院友及4,300名院舍職員受惠。

捐出100萬元予合醫務慈善基金會 擴大免費視像診症服務等

CTFE Social Solutions 又稱，決定向聯合醫務慈善基金會捐出100萬元，以支持聯合醫務延續及擴大免費視像診症服務及藥物配送服務，是次捐款會優先用於為長者及兒童提供服務，預計將能服務3,000名確診新冠肺炎患者。

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