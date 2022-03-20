  • 20°C
香港時間 : 2022320日 (日) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022暑期活動】明愛推出暑期活動「隔籬台」 編排全日暑期節目 無須外出也可參與興趣班

理財智慧 16:30 2022/03/20

分享：

第五波疫情影響，政府宣布提早於3月份放暑假。明愛青少年及社區服務推出一站式全方位網上視像頻道 「隔籬台」，舉辦一系列暑期活動，讓學童無須外出也可參與興趣班。

活動時間表：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

明愛推出暑期活動，於3月21日至4月17日期間，每日於早上11時至下午1時、下午2時至下午4時兩個時段內，為不同年齡及對象編排各類節目，內容包括手工藝、玩樂、運動、音樂、健康等。參加者需先填寫網上表格報名，活動名額有限，先到先得。

活動詳情：

舉辦日期：2022年3月21日 (星期一) 至 4月17日 (星期日)

舉辦時間：11am - 1pm 及 2pm-4pm (每小時為一節)

活動內容：請於 https://ycs.caritas.org.hk/staywithyou/ 瀏覽

活動形式：Zoom (所有活動必須預先報名)

活動對象：按不同類型活動之適合年齡參加

開始報名日期：2022年3月15日上午10:00開始

報名方式：1)先瀏覽活動內容

              2)再填寫Google Form

注意事項：

1. 詳情請細閱報名條款，詳列於報名表內

2. Zoom網絡連結將於稍後給予成功報名的參加者

3. 活動名額有限，先到先得

4. 視乎政府最新疫情安排而有機會調整活動時間

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
Zoom 運動 疫情 運動 玩樂 服務 興趣 經濟

上一篇文章

【俄烏局勢】油價大幅飊升 沙地阿美上調開支預算至500億美元 望2030年天然氣產量升逾50%

下一篇文章

【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款