【2022暑期活動】明愛推出暑期活動「隔籬台」 編排全日暑期節目 無須外出也可參與興趣班

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第五波疫情影響，政府宣布提早於3月份放暑假。明愛青少年及社區服務推出一站式全方位網上視像頻道 「隔籬台」，舉辦一系列暑期活動，讓學童無須外出也可參與興趣班。
活動時間表：
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明愛推出暑期活動，於3月21日至4月17日期間，每日於早上11時至下午1時、下午2時至下午4時兩個時段內，為不同年齡及對象編排各類節目，內容包括手工藝、玩樂、運動、音樂、健康等。參加者需先填寫網上表格報名，活動名額有限，先到先得。
活動詳情：
舉辦日期：2022年3月21日 (星期一) 至 4月17日 (星期日)
舉辦時間：11am - 1pm 及 2pm-4pm (每小時為一節)
活動內容：請於 https://ycs.caritas.org.hk/staywithyou/ 瀏覽
活動形式：Zoom (所有活動必須預先報名)
活動對象：按不同類型活動之適合年齡參加
開始報名日期：2022年3月15日上午10:00開始
報名方式：1)先瀏覽活動內容
2)再填寫Google Form
注意事項：
1. 詳情請細閱報名條款，詳列於報名表內
2. Zoom網絡連結將於稍後給予成功報名的參加者
3. 活動名額有限，先到先得
4. 視乎政府最新疫情安排而有機會調整活動時間
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責任編輯：龍紀瑩