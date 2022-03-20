【財爺網誌】陳茂波：港股上周波動不存在系統性風險　即使下跌亦未見資金外流　券商財務可應對市場風險

▲ 【財爺網誌】陳茂波：港股大市上周波動不存在系統性風險 即使下跌亦未見資金外流 券商財務可應對市場風險

上周港股仿如過山車，暴瀉後再報復式反彈，一周高低波幅逾3400點。財政司司長陳茂波今日發表網誌稱，大市上周極為波動之際，政府一直密切監察市場變化，確保各板塊市場運作有序、交收結算暢順、沒有出現可能嚴重影響金融穩定的不尋常行為，以及不存在系統性風險。

陳茂波指出，受科技股股價回調、烏克蘭地緣政治局勢緊張、加息陰霾及對新冠疫情的憂慮等等所影響，港股上周曾一度隨外圍股市急跌。其後在國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會專題會議後，市場信心回穩，港股亦反彈。

陳茂波：總淡倉佔總市值比率仍為1.3% 市場下跌亦未見出現資金外流

陳茂波解釋港股交易價差沒有顯著跳躍或增加、沽空金額雖有增加，但市場上的總淡倉佔總市值比率仍為1.3%，與長期平均水準相約、衍生工具持倉亦沒有過度匯集或累積的情況。而即使市場下跌，亦未見出現資金外流，券商的財務狀況亦足以應對市場風險。

首季經濟陷負增長、失業率惡化

本港第五波疫情仍未完全受控，陳茂波承認，首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化，踏入第二季，主導著經濟的關鍵仍然是控疫防疫的進度與成效。

文章強調，穩住經濟關乎到企業的營運空間及市民的生計生活，已透過組合拳方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等幾個方面，為中小企「前後護航」。

新一輪保就業協助中小企保住員工和職位

措施包括透過稅費減免以降低成本；優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，提高每家企業的最高貸款額及延長最長的還款期限，並透過立法引入暫緩追討欠租安排，讓中小企有較鬆動的資金周轉調撥空間；透過新一輪的保就業計劃，協助中小企保住員工和職位。

暫緩追討欠租安排作出了多項調整及優化後，上周五《商業租戶短期保護（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》刊憲，並將於本周三提交立法會首讀和二讀。

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