【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭已近1個月，戰爭仍然持續。外國媒體報道，位於尼古拉耶夫市的烏克蘭軍營被空襲，多名烏兵恐已喪生。有外媒引述烏克蘭士兵報道指，現場最少找到50具屍體。烏克蘭當局仍未確認死傷人數，救援人員從上周五（18日）起開始努力清理現場。

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（第二版加入俄軍使用超高音速導彈襲擊）

烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）軍營於上周五凌晨受到空襲，當時據報有多達200人身處軍營，當時士兵都正在熟睡。法新社引述1名烏克蘭軍人報道，現場發現最少50具屍體。有外媒引述殮房消息人士指，有80人遇害。

有倖存士兵接受比利時媒體VTM訪問透露，約在早上6點時聽到第一下爆炸聲驚醒，隨即拿起槍戒備。現場再傳出爆炸聲，他發現難以呼吸，需戴上面罩才能打開手機燈光照明，行出外面才意識到軍營遭受空襲。

VTM報道，最少2枚導彈擊中軍營，但法新社引述目擊者報道指有6枚。

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烏克蘭當局仍未公布死亡人數，僅指尼古拉耶夫市是130公里外的軍事港口城市敖德薩（Odessa）的重要屏障，當地軍隊正努力抵抗俄軍入侵。

尼古拉耶夫市救援人員及消防員上周五起已開始努力清理現場，利用挖掘機清理巨型石塊、混凝土等，又清理遇難者的軍用背囊及防彈背心。

另外，俄羅斯上周六（19日）表示，俄軍自開戰以來首次於烏克蘭實戰使用超高音速導彈，摧毀烏克蘭的一個軍火庫。

俄羅斯國防部透露配備超高音速導彈的Kinzhal導彈系統，摧毀了位於Ivano-Frankivsk一個裝有導彈及航空彈藥的大型地下軍用倉庫。

俄羅斯過往未曾承認於戰爭期間使用高精度武器。俄羅斯新聞社（RIA）表示，這是俄羅斯在俄烏戰爭期間首次使用Kinzhal高超音速武器。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin） 在2018年國情咨文中公布一系列新武器，包括 Kinzhal導彈系統。普京曾形容這是一種理想武器，能夠以音速10倍速度飛行及克服防空系統。

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責任編輯：李俊儀