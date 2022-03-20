【烏克蘭戰爭】烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟

英國首相約翰遜上周六於英國保守黨會議上，將烏克蘭抵抗俄羅斯入侵與英國脫歐相提並論，指烏克蘭及英國人民都是渴望自由。約翰遜的言論引起爭議，不少英國本地及歐洲政治人物都批評約翰遜的言論冒犯英烏民眾。

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約翰遜（Boris Johnson）上周六（19日）於英國布莱克浦鎮（Blackpool）舉行的保守黨春季會議上發表演說。

他提到俄烏戰爭與英國脫歐，稱他知道英國人民與烏克蘭人民一樣，都是出於本能選擇自由。

約翰遜表示當時大量英國人民投票支持英國脫歐，他不認為這是因為英國人對外國人懷有敵意。他相信英國人是追求自由及做不同的事，而且讓國家可以獨立運作。

由於烏克蘭上月於俄羅斯開戰後宣布申請成為歐盟成員國，再加上約翰遜曾批評俄羅斯是無故入侵烏克蘭，又將歐盟與俄羅斯相提並論，隨即引起爭議。

歐洲理事會前主席、波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）批評，約翰遜的言論會使烏克蘭人民不安。他表示約翰遜將烏克蘭人民的鬥爭比作英國人投票支持脫歐，認為他冒犯了烏克蘭人英國人及無常識。

歐洲議會脫歐談判代表、比利時前總理伏思達（Guy Verhofstadt）則形容約翰遜的言論瘋狂，指英國是為失去自由而脫歐，而烏克蘭人相反是為爭取更多自由而加入歐盟。

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保守黨人士、英國前副首相夏舜霆（Michael Heseltine）也批評約翰遜，指他不應利用烏克蘭人民的勇氣來逃避他本應就英國脫歐災難需負的責任，指保守黨人會為其謀取黨派利益的手段感到羞恥。

英媒指其他保守黨議員和高層都認為約翰遜笨拙和愚蠢，更有很多支持英國脫歐的保守派人士擔心，約翰遜政府未能解釋脫歐的重要性，也未能抓住英國獨立發展有何好處。

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責任編輯：鄭錦玲