  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (日) 17:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆

理財智慧 16:30 2022/03/20

分享：

正所謂「騙徒手法層出不窮」，疫情下的求職騙案亦有所增加。早前一名網民在社交平台發表名為「關於我成功詐騙你的詐騙這回事」的文章（按此連結），講述他近日有網民收到「刷單」工作的招聘短訊，深入騙局與騙徒智鬥，更從中獲利並全身而退的過程，短短2日已吸引逾3,700名讚好及1,900名網友分享帖文。

該名網民早前收到招聘短訊，內容是負責線上處理商家訂單，工作時間彈性，可在家中上班，無須任何經驗，而且多勞多得，薪金大約1000至2000元，絕不拖糧，事主於是與朋友商討後，決定購買一張儲值卡，然後與騙徒聯絡。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

據事主所述，他化身成Camellia，向自稱Matthew的騙徒表示對工作有興趣，Matthew指有關工作是幫助各大社交平台的博主增加曝光度，協助網購平台商家增加產品銷量。事主訛稱自己任職樓面工作，因疫情關係而失業，平日亦有瀏覽這些平台，所以大約理解有關工作的內容。事主完成首次「點讚」任務後，佣金連註冊帳號獎勵達150元。騙徒之後要求在平台上為指定商戶「搶單點讚」，未幾事主的帳戶資金出現負數，Matthew隨即解釋「因搶到高佣金的訂單，賬戶資金不夠需要充值才可以完成」，聲稱會為他充值，讓事主繼續搶單。事主認為騙徒是為下次出現負數時鋪路，「預期下次再有此情況就要自己填數」。

同場加映 【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

最後，事主花十多分鐘，完成60次「點讚」任務後，平台賬戶上顯示他賺到214.19元。騙徒其後教他如何將賬戶內的金錢轉至銀行戶口。事主為免被騙徒識穿是「騙局」，於是訛稱自己並非本地人，沒有銀行戶口，要求轉賬至Camellia男朋友的虛擬銀行戶口，最終騙徒亦答應要求轉賬200元。而當事主收到款項後，沒有再理會騙徒。他指自己對這一類騙案的了解，騙徒為加強事情的可信性，首先會給予報酬引誘對方再「引入局」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
銀行 虛擬銀行 社交平台 經濟

上一篇文章

【俄烏局勢】油價大幅飊升 沙地阿美上調開支預算至500億美元 望2030年天然氣產量升逾50%

下一篇文章

【2022保就業計劃】港府重點迅速降低失業率 推保就業計劃抗第五波疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【高息股】建滔集團去年多賺1.3倍 主席張國榮指港股估值低 有閒錢可入市
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【樓市現象】股市有斬獲股民決定做業主 「套股買樓」470萬元購康德花園兩房
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款