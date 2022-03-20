【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆

正所謂「騙徒手法層出不窮」，疫情下的求職騙案亦有所增加。早前一名網民在社交平台發表名為「關於我成功詐騙你的詐騙這回事」的文章（按此連結），講述他近日有網民收到「刷單」工作的招聘短訊，深入騙局與騙徒智鬥，更從中獲利並全身而退的過程，短短2日已吸引逾3,700名讚好及1,900名網友分享帖文。

該名網民早前收到招聘短訊，內容是負責線上處理商家訂單，工作時間彈性，可在家中上班，無須任何經驗，而且多勞多得，薪金大約1000至2000元，絕不拖糧，事主於是與朋友商討後，決定購買一張儲值卡，然後與騙徒聯絡。

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據事主所述，他化身成Camellia，向自稱Matthew的騙徒表示對工作有興趣，Matthew指有關工作是幫助各大社交平台的博主增加曝光度，協助網購平台商家增加產品銷量。事主訛稱自己任職樓面工作，因疫情關係而失業，平日亦有瀏覽這些平台，所以大約理解有關工作的內容。事主完成首次「點讚」任務後，佣金連註冊帳號獎勵達150元。騙徒之後要求在平台上為指定商戶「搶單點讚」，未幾事主的帳戶資金出現負數，Matthew隨即解釋「因搶到高佣金的訂單，賬戶資金不夠需要充值才可以完成」，聲稱會為他充值，讓事主繼續搶單。事主認為騙徒是為下次出現負數時鋪路，「預期下次再有此情況就要自己填數」。

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最後，事主花十多分鐘，完成60次「點讚」任務後，平台賬戶上顯示他賺到214.19元。騙徒其後教他如何將賬戶內的金錢轉至銀行戶口。事主為免被騙徒識穿是「騙局」，於是訛稱自己並非本地人，沒有銀行戶口，要求轉賬至Camellia男朋友的虛擬銀行戶口，最終騙徒亦答應要求轉賬200元。而當事主收到款項後，沒有再理會騙徒。他指自己對這一類騙案的了解，騙徒為加強事情的可信性，首先會給予報酬引誘對方再「引入局」。

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責任編輯：龍紀瑩