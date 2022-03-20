【蔬菜供應】內地抵港蔬菜和鮮活食品數目穩定　菜芯平均批發價每斤9.4元

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糧食供應會影響日常民生，據漁護署公布的數據顯示，昨日（19日）截至午夜抵港的蔬菜、雞蛋、食米、豬肉和家禽等的數目供應穩定。

由內地抵港的蔬菜之中，供應量為2,200公噸，與平日內地供應量相若。其中經漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為760公噸，而菜芯及白菜昨日的平均批發價，每斤分別為9.4元及6.1元。

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雞蛋批發市場供應也穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。至於內地供港的冰鮮豬肉貨量約47公噸，活豬供應亦充裕；冰鮮家禽昨日貨量約為13萬隻，本地屠宰的活雞則超過8,000隻，供應亦相當穩定。

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食米進口及食用量穩定 業界食米儲備達一個月

食米現時按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示，除政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。

據指，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年一月底食米的備存貨量包括儲備存貨為30,400公噸。

責任編輯：馬意文