【區塊鏈科技】流媒體音樂服務Spotify 擬試水NFT招募Web3人才

據報道，流媒體音樂服務Spotify正計劃在其流媒體服務中融合區塊鏈技術和非同質化代幣（NFT），此舉令加密貨幣和音樂行業都頗感興奮，認為有望借助NFT來提升藝人的收入。

最近的兩則招聘啓事顯示，Spotify計劃為跟Web3有關的項目招募人才。所謂Web3，指的是一個由區塊鏈支持的網絡，加密貨幣支持者希望這個網絡能夠從科技巨頭的手中重新奪回互聯網的控制權。

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在Spotify之前，已經有不少科技公司也加入了NFT浪潮，從而應對來自加密貨幣創業公司的挑戰。Meta CEO馬克•扎克伯格（Mark Zuckerberg）本周也證實，該公司旗下的Instagram很快也將支持NFT。包括Twitter和Reddit在內的其他社交媒體公司也在為展示或交易NFT開發新的功能。

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NFT使用區塊鏈技術來確認數字資產的所有權。根據市場追蹤公司Nonnfungible.com的數據，去年的NFT交易額達到177億美元，其中絕大多數都是虛擬藝術品、遊戲和收藏品。

盡管呈現泡沫化趨勢的NFT市場最近幾周增速放緩，但加密貨幣行業的許多人是都認為音樂有望成為NFT行業新應用模式的爆發點。例如，可以借此出售數字唱片，或者使用NFT來解鎖演唱會的相關業務，包括特許商品和後台通行證。

Spotify拒絕對NFT計劃發表評論。

此次招募Web3人才並非Spotify首次進軍加密貨幣領域：該公司曾是Facebook命運多舛的加密貨幣項目Diem的早期合作者。

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當這個項目在2019年以「天秤幣」（Libra）的名字推出時，Spotify CEO丹尼爾•艾克（Daniel Ek）通過一檔播客節目表示，加密貨幣和區塊鏈可以讓「Spotify等服務的用戶直接向藝人支付費用」，尤其是為跨境支付和傳統銀行帳號不普及的地區提供便利。

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編輯：袁曉萱