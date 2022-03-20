【糧食價格】美國「千年大旱」今年或繼續 影響農作物產出刷新全球糧食價格

美國的異常氣候已經成為另一把懸在空中的達摩克利斯之劍。

華爾街見聞此前文章曾提及，在三重危機之下，全球都可能在今年遭遇糧食危機：穀物低庫存、地緣衝突導致的供應鏈波動以及全球氣候波動。其中最大的氣候危機來自美國。

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目前看來這一情況未出現好轉。隨着北半球進入春季，美國60%左右的大陸地區可能將迎來乾旱甚至是極度乾旱。

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根據美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）發佈的展望，預計4-6月，美國的西南到東海岸及北部到中西部地區的氣溫將高於歷史平均水平。

而美國國家海洋和大氣管理局的地圖顯示，近60%的美國大陸乾旱持續的可能性超過50%。

美國國家海洋和大氣管理局氣候預測中心運營預測處處長Jon Gottschalc表示，自2020年以來，美國西部地區已經持續乾旱，並且已經延伸到南部平原及密西西比河下游。他提到：這份展望同時指出，今年春天50%以上的美國領土將經歷高於歷史平均水平的氣溫，其中南落基山和南部平原出現高溫的概率最高。

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此外，據美國乾旱數據監測，地處西部的90%以上的州地區目前正受到乾旱困擾，包括加利福尼亞、內華達、猶他的全部區域以及新墨西哥99%以上的區域。

NOAA的這一最新展望意味著這是一場1200年來最嚴重的乾旱之一，而這對於美國西部的農業來說可能是一場災難，將導致美國出現糧食危機。

據NASA2019年測算，從農產品的種類來看，全球平均氣溫每升高1攝氏度，玉米單產預計下降7%，小麥預計下降6%，大豆預計下降3%。

聯合國的全球糧食價格顯示，2月份全球糧食價格已經刷新2011年時曾經創下的記錄。

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編輯：袁曉萱