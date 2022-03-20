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【虛擬經濟】星爺現身Discord談NFT 星爺：NFT有版權認證對藝術家是好事

理財智慧 15:30 2022/03/20

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著名西班牙藝術家Joan Cornellà，與數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB合作，推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，其中一個NFT作品的造型，是周星馳（星爺）於電影《國產凌凌漆》的經典角色，星爺更於昨日（19日）首度現身FWENCLUB的Discord平台，參與平台的全球首次「Ask Me Anything」（AMA）活動，與粉絲交流對於NTF和藝術收藏的獨到見解。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥   亂咁入市捱苦果

現時從沒有開設任何個人社交帳戶的星爺，昨日首度登陸 Discord 對談。星爺認為NFT和電影關係密切。此外他還提到自己當初看電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix）時，覺得那便是一個元宇宙。而對於是否會創作自己的元宇宙，星爺表示他所拍的電影某種程度上都是一個元宇宙的概念，不過如今的元宇宙會結合NFT、區塊鏈等技術，是一個新的模式。

而面對NFT對於創作人的意義的發問，星爺則表示，對於藝術家而言，NFT有認證版權是一件好事，很有意義。

此外，星爺表示他的家裏都貼滿了畢加索、梵高的畫作的相片，更開玩笑指自己肯定是買不起畢加索和梵高的畫了，但是如果是他們的NFT，切開一萬份之後，在將來有機會也會買的。

至於星爺的電影未來如果要推出NFT，問及他會選擇哪個角色，他表示要好好想想，因電影角色太多，很難選擇，並會收集粉絲的意見來作參考。

【延伸閱讀】【NFT】西班牙藝術家Joan Cornellà首推NFT 共5,555枚頭像4月拍賣 白名單Challenge即日開始  【下一頁

【虛擬經濟】Joan Cornellà推出星爺《國產凌凌漆》造型NFT 周星馳明天現身Discord對談 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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