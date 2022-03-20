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【元宇宙】喜力自嘲元宇宙 笑話中推出虛擬啤酒

股樓投資 18:05 2022/03/20

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一家釀酒商創造了一種虛擬啤酒，以突出企業為了搶占下一件大事——元宇宙而採取的極端做法。喜力設立了虛擬發布會來推廣「產品」，一位與會者將這種體驗描述為超現實。

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信


元宇宙尚不存在，但許多人相信，有一天人們會花時間在相互連接的虛擬世界中，通過VR耳機訪問。

    點擊圖片放大
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【職場熱話】 公司規定每天需做快測 打工仔怨開工不足反增支出 呻「交租後月薪少過拿綜援」，詳見【下一頁

該公司表示，這是「一個諷刺的笑話⋯⋯取笑我們和其他品牌。」

模擬發布會邀請了真正的記者在Decentraland（基於以太坊區塊鏈的分散式3D虛擬實境平台）的一家虛擬啤酒廠進行，這是一個用戶擁有的虛擬世界。

該啤酒被描述為使用「由 NPC（非玩家角色）農民種植的二進制編碼啤酒花」釀造而成。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

該公司的全球品牌負責人Bram Westenbrink表示：「我們知道元界以輕鬆和身臨其境的方式將人們聚集在一起，但它並不是品嚐新啤酒的最佳場所。我們的新虛擬啤酒是一個具有諷刺意味的笑話。這是一個自我意識的想法，它取笑我們和許多其他品牌，他們正在以在現實世界中最受喜愛的產品進入虛擬世界。」

去年 12 月，耐克以未公開的價格收購了虛擬鞋業公司 RTFKT，稱這將幫助其「在運動、創意、遊戲和文化的交滙處為運動員和創作者服務。」

當它在Decentraland開設一個虛擬休息室時，投資銀行JP Morgan Chase表示，它相信元宇宙最終將成為一個萬億美元的產業。

參加喜力啤酒發布會的 Immersive Wire 編輯湯姆·菲斯克（Tom Ffiske）將這種體驗描述為「超現實」。

 

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編輯：袁曉萱

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