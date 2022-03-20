【疫下旅遊】2年疫下旅行限制已在英國結束 接種疫苗的規則已取消

對於進入英國的乘客，所有剩餘的疫情旅行限制現已取消。自格林威治標準時間04:00起，未接種疫苗的抵達者將不再需要接受測試——接種疫苗的規則已經取消——並且乘客定位表已被取消。在英國實施第一次Covid封鎖措施幾乎整整2年後。

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政府表示，這一變化是故意安排在復活節假期之前進行的，但補充說，已經制定了應急計劃，以應對未來的任何新冠病毒變體。旅遊公司Kuoni的首席執行官德里克·瓊斯（Derek Jones）表示，近幾個月預訂量激增。

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但是，仍建議英國旅客查看他們所訪問國家或地區的規則——因為許多國家仍然有限制和測試要求。取消這些規則標誌着針對抵達英國的人們的一套快速變化且通常很複雜的 Covid 規則的終結。

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2020年3月，人們首次被建議不要進行所有非必要的國際旅行。那年晚些時候，引入了用於抵達的旅客定位表以及「旅行走廊”」——來自走廊以外國家的人必須在家中自我隔離長達14天。

其他規則包括出發前和到達後的測試；一些入境者的酒店隔離；以及由紅色、琥珀色和綠色國家組成的「紅綠燈」系統。隨着國家從一種顏色轉變為另一種顏色，紅綠燈系統通常會導致人們的計劃發生短期變化。更複雜的是，所有四個國家都可以製定自己的規則——這意味着英國不同地區有時會有不同的限制。

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編輯：袁曉萱