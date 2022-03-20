【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81

3月20日是國際幸福日，聯合國發布2022年的全球幸福指數排行榜。芬蘭連續5年蟬聯最快樂國家，丹麥及冰島亦緊隨其後，分明排第二及第三，而香港排名81，低於排名72的中國。

在146個國家及地區排名中，芬蘭、丹麥及冰島位列前三，加拿大排第15、美國排第16。亞洲方面，台灣排第26，新加坡排第27，日本排第54，韓國排第59，中國排第72，香港排第81。

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而排名最低的國家及地區，則被稱為「最悲慘國家」，分別是飽受戰亂的阿富汗，正面臨經濟崩潰的黎巴嫩和辛巴威，分別排名最後、尾二及三。

國際幸福報告綜合了蓋洛普世界調查，國民GDP水平、預期壽命、生活自由、社會援助等各項因素，得出幸福指數水平。2022年報告重點回顧及評估全球在面對新冠疫情的表現，並為未來福祉作出規劃。

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責任編輯：龍紀瑩