【港府疫下措拖】配合內地抗疫 陸路出境檢測新安排下周一實施

政府公布，下周一（21日）起實施2019冠狀病毒病特別檢測安排，旅客經陸路出入境管制站出境前須接受額外快速核酸檢測，以進一步預防本地個案輸出和配合內地抗疫。旅客應為行程預留充足時間。

鑑於本港2019冠狀病毒病疫情仍然嚴峻，下周一起，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸前往內地或澳門的人士，除須按現有要求持有自費核酸檢測陰性結果證明，也須在香港離境前在出入境管制站接受額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，結果呈陰性者方可繼續行程。

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政府將在相關管制站旅檢大樓開放前一小時至旅檢大樓關閉前一小時免費提供特別檢測服務。

快速核酸檢測程序需時約1至2小時，相關出境旅客應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員指示。

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深圳灣管制站、港珠澳大橋管制站目前的旅客通關服務時間分別為上午10時至晚上10時、上午10時至晚上8時。

政府並正研究相應在香港國際機場要求前往內地的旅客接受額外快速核酸檢測，詳情適時公布。

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編輯：袁曉萱

