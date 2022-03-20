【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾市議會稱 數千人被強行帶至俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭後，南部港口城市馬里烏波爾市仍被俄羅斯軍隊圍困。馬里烏波爾市議會表示，數千名當地居民被帶至俄羅斯偏遠城市。馬里烏波爾市議會指，被捕馬里烏波爾市居民會被俄軍搜查手機及文件。烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊所為是老一輩納粹的翻版。

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馬里烏波爾市（Mariupol）市議會上周六（19日）發表聲明表示， 在過去1周內，將數千名居民帶至俄羅斯境內。市議會批評俄軍，不斷轟炸Livoberezhny地區，並從當地體育大樓避難所中強行帶走約1,000名居民，當中主要為婦女及兒童。聲明指，被捕居民被帶至俄軍營地後，俄軍會搜查他們的手機及文件，然後再將部分居民轉移至俄羅斯偏遠城市。

馬里烏波爾市長Vadym Boichenko表示，老一輩居民曾在二戰時目睹納粹強行抓捕民眾的可怕行為，俄軍現今所為正是老他們所熟悉的，難以想像在21世紀仍有民眾會被強行帶至另一個國家。美國有線新聞網絡（CNN）上周六引述烏克蘭軍隊指揮官報道，馬里烏波爾正經歷該國範圍內最近激烈的戰鬥，幾乎整日整夜都被轟炸，民眾每次從地下避難所出來都有生命危險。

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馬里烏波爾市位於俄羅斯控制的頓巴斯（Donbass）地區，及克里米亞（Crimea）中間，CNN分析指，俄軍似乎正試圖取得該地區完全控制權，以便建立陸地走廊。俄軍否認在馬里烏波爾市針對平民進行襲擊，指相關傷亡由烏克蘭軍隊造成。

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責任編輯：李俊儀