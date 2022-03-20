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【2022保就業計劃】港府重點迅速降低失業率 推保就業計劃抗第五波疫情

環球政經 16:30 2022/03/20

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這兩天就2022保就業計劃已有不少報道，所以在此不談細節。在這裏只講一些政策分析。由於在周五（19日）的記者會上，我在答記者問題時，講了一大堆數字，我都知道難以令人明白。所以，在此再講清講楚。

 

2020保就業計劃的功能與設計

2020保就業計劃在當年4月初復活節期間開始構思，4月17日到立法會財務委員會的加開會議講解，5月底開始接受申請，6月中開始發放補貼。以一個超過900億元的政府項目，涉及約16萬名僱主及近200萬名僱員，由構思至發放補貼用了2個半月時間，可說是超速，在設計上，必須簡、快、省。開始構思時，正值疫情第二波高峰期，不知疫情會否退卻，更不知道第三波會否出現及何時出現，項目的目的，是希望給予企業一個「水泡」，渡過難關，讓企業可以保存實力，在疫情減退時，可以迅速地恢復，令巿場反彈，達致撐企業、保就業的目的。

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2020保就業計劃的成效

香港自2019年第三季經濟已步入衰退，勞工巿場放緩，失業率開始回升，疫情下更是雪上加霜，2020年5月的失業率（1）已急升至5.9%（2）。6月的失業率上升到6.2%。雖然，第三波疫情的高峰期出現於7月至8月間，亦是在保就業補貼期間（2020年6月至11月），失業率維持在6.1%至6.3%之間，變化不大。這是充分反映了2020保就業計劃，發揮了其穩就業的作用。

2020年11月中第四波疫情開始出現，12月的失業率上升，到2021年2月的失業率上升至7.2%。到疫情稍為放緩的2021年3月，失業率已回降，4月開始提速下降，降至12月公布的3.9%，減少了3.3個百分點。相對2003年「沙士」，當年6月的失業率為8.5%，要到30個月後才減少3.3個百分點，降至5.2%。這些數據反映，2021年的反彈速度，為2003年的三倍。雖然當中原因很多，但撐企業、保就業的策略是重要原因之一。

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2022保就業計劃

2020保就業計劃在設計時，第三波仍未出現；但是今天在設計2022保就業計劃時，第五波若沒有反彈，應該已過了高峰期，在策略上的考量有所不同：前者是幫助企業保留實力，待日後反彈；今天考慮的，則是如何協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。在2日前，行政長官宣布的是計劃的設計框架，我們樂意聽取大家的意見。

（1）文中所指的失業率都是經季節性調整的3個月移動平均數。如2020年5月的失業率，便是2020年3月至5月的經季節性調整的3個月移動平均失業率。

（2）2020年2月至4月的失業率為5.2%。

（以上是勞工及福利局局長羅致光3月20日在網誌發表的文章）

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編輯：袁曉萱

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