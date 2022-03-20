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【能源供應】全球三大油田承包商 24小時內先後宣布陸續暫停在俄開展新投資業務

環球政經 16:00 2022/03/20

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隨着西方對俄制裁層層加碼，全球最大的三家油田服務供應商在週末的短短24小時內，相繼宣布將停止未來在俄羅斯境內開展新業務。

　　貝克休斯公司（Baker Hughes Co.）是最新加入這一行列的一員。據該公司在周六（19日）發布的聲明中表示，該公司將暫停向其俄羅斯業務提供新的投資，但將繼續在那裡開展現有工作。

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據一位不願透露姓名的知情人士說，本周早些時候，貝克休斯獲得了董事會的批准。貝克休斯在俄羅斯的銷售額佔其總銷售額的5%。這位未被授權公開談論此事的人士說，這家總部位於休斯頓的公司過去幾天一直在暫停新投資的模式下運營。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

「烏克蘭危機令人嚴重關切，我們強烈支持外交解決方案」，貝克休斯首席執行官Lorenzo Simonelli在聲明中表示，「我們的心與受影響的人們和家庭同在。」

　　當地時間周五（18日）晚些時候，斯倫貝謝（Schlumberger）也發表了一份類似的聲明——這家全球最大的油田承包商宣佈將停止在俄羅斯境內的新增投資活動，但同時將保留在那裡的現有生產作業。

　　斯倫貝謝本月早些時候表示，由於俄烏衝突和日益混亂的全球供應鏈的綜合影響，公司的收益將受到打擊。分析師表示，貝克休斯在俄羅斯的投資僅次於斯倫貝謝。

　　全球最大的水力壓裂服務提供商哈里伯頓公司（36.04, 0.15, 0.42%）（Halliburton Co.）是上述三家中，唯一一家表示將停止目前和未來在俄羅斯開展作業的油田承包商。

　　根據哈里伯頓新聞稿，由於該公司遵守相關制裁要求，包括對某些俄羅斯國有客戶的制裁，它立即暫停了在俄羅斯的未來業務，同時該公司還表示將優先考慮安全性和可靠性，逐步減少在俄羅斯的剩餘業務。

　　哈里伯頓早在幾周前已停止向俄羅斯運送所有特定受制裁的零件和產品。根據摩根大通（140.1, -0.05, -0.04%）預估的數據，哈里伯頓約有2%的銷售額來自俄羅斯。

　　全球三大油田承包商陸續暫停在俄開展新投資業務，無疑可能對俄羅斯未來一段時間的化石燃料勘探工作帶來挑戰。俄羅斯的石油業依賴外國技術、設備和專業知識來維持國內產量，這是俄羅斯政府的主要收入來源。

　　Evercore ISI去年12月就曾表示，預計包括俄羅斯和前蘇聯國家在內的該地區的化石燃料勘探支出增速將低於世界其他地區。

 

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編輯：袁曉萱

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