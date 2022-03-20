【烏克蘭戰爭】美武器援助數日內抵烏 俄批美阻協議

烏克蘭官員透露美國運送的新一批武器數日內將抵達烏克蘭，包括防空導彈。另外，俄羅斯外長拉夫羅夫指控美國不允許烏克蘭同意俄羅斯提出的條款，阻止俄烏簽訂和約。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲俄盡快和談 戰爭必須結束 【下一頁】

路透社報道，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）上周六（19日）接受電視台採訪時指，該國數日內會收到新一批來自美國的武器，包括標槍導彈及刺針導彈。

達尼洛夫表示這批武器不久就會出現在烏克蘭國土上，但無透露美國提供的具體武器數量。

烏克蘭總統辦公室副幕僚長Ihor Zhovkva將於本周前往比利時布魯塞爾出席北約峰會，他表示已經邀請美國總統拜登（Joe Biden）親自訪問烏克蘭。

他提到波蘭、捷克及斯洛文尼亞三國總理上周親自到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，詢問拜登為何不前往烏克蘭與澤連斯基會面。

Zhovkva形容如果拜登足夠勇敢的話，就不會對此感到害怕。他又要求拜登加快進度運送武器至烏克蘭，包括戰鬥機與導彈。據悉，美方尚未回應烏克蘭的邀請。

俄在烏東設禁飛區 澤連斯基堅持烏國土完整 【下一頁】

他同時抨擊美國等北約盟友，稱澤連斯基對美國和北約拒絕於烏克蘭設立禁飛區感到失望。

他更表示如果北約無法於烏克蘭設立人道主義禁飛區，希望北約可向烏克蘭提供戰鬥機，反導彈防空系統。

俄媒報道，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周六聲稱美國不允許烏克蘭同意俄羅斯提出的和談條件。他表示俄方希望烏克蘭承諾保持中立地位，雙方達成全面協議後俄羅斯可結束軍事行動，讓烏克蘭可獲安全保障。

拉夫羅夫更表示俄軍會對烏克蘭採取特別軍事行動，是因西方國家自90年代初至今一直針對俄羅斯。

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責任編輯：鄭錦玲